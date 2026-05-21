L’iPhone 17 Pro va marquer l’histoire du sport ce week-end

Apple a annoncé aujourd’hui que le match de Major League Soccer de ce samedi entre le LA Galaxy et le Houston Dynamo FC sera entièrement filmé avec l’iPhone 17 Pro.

Selon Apple, ce sera la première fois qu’un iPhone sera utilisé pour capturer l’intégralité d’une diffusion en direct d’un grand événement sportif professionnel, à la place de caméras de studio. L’iPhone 17 Pro va donc marquer l’histoire du sport ce week-end.

Un match entièrement filmé à l’iPhone

« L’iPhone 17 Pro capturera des images en direct tout au long du match, notamment les échauffements des équipes sur le terrain, les présentations des joueurs, les angles de but depuis les filets et l’atmosphère à l’intérieur du stade », a déclaré Apple.

« Avec des caméras positionnées dans toute l’enceinte, la diffusion offrira la qualité vidéo impeccable attendue par les fans, ainsi que de nouvelles perspectives dynamiques qui rapprocheront les spectateurs de l’action, rendues possibles par le format compact de l’iPhone. »

Une diffusion en direct sur Apple TV

Les abonnés Apple TV pourront regarder le match en direct le samedi 23 mai à 19 h 30, heure du Pacifique.

Pour la saison 2026, seul un abonnement Apple TV est nécessaire. L’abonnement séparé MLS Season Pass n’est plus requis.

Apple avait déjà testé l’iPhone 17 Pro en MLB

Apple avait déjà utilisé l’iPhone 17 Pro pour capturer certains moments et des images cinématographiques du Fenway Park lors d’un match de Major League Baseball entre les Boston Red Sox et les Detroit Tigers l’an dernier.

Mais d’autres caméras avaient également été utilisées. Pour le match de Major League Soccer de ce week-end, l’iPhone 17 Pro capturera exclusivement toutes les images.

Un iPhone déjà entré au musée

Plus tôt cette année, le National Baseball Hall of Fame and Museum des États-Unis a ajouté à sa collection permanente à Cooperstown, dans l’État de New York, l’un des quatre iPhone 17 Pro ayant filmé la victoire spectaculaire des Red Sox contre les Tigers sur un coup décisif en fin de match.

L’appareil avait donc déjà marqué l’histoire du sport. Ce week-end, il pourrait répéter l’exploit à une échelle encore plus importante.