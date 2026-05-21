iPhone 19 Pro : un prototype serait en test avec un écran incurvé sur les quatre côtés

Apple testerait déjà un prototype d’iPhone 19 Pro doté d’un écran incurvé sur les quatre côtés. Cette piste s’inscrit dans les rumeurs autour d’un iPhone anniversaire prévu pour 2027, qui pourrait marquer l’un des plus grands changements de design de l’iPhone depuis l’iPhone X.

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, Apple teste un iPhone 19 Pro avec un écran qui se courbe autour des quatre bords de l’appareil.

Face ID serait caché sous l’écran

D’après Digital Chat Station, ce modèle Pro de génération 2027, actuellement en phase d’évaluation, disposerait d’une découpe poinçon dans l’écran pour la caméra frontale. En revanche, Face ID serait entièrement dissimulé sous la dalle.

Cette affirmation est notable, car plusieurs rapports suggèrent qu’Apple vise le lancement d’un iPhone du 20e anniversaire l’année prochaine, avec un écran incurvé sur les quatre côtés et sans aucune découpe.

La question reste de savoir si Apple positionnera ce modèle commémoratif comme une version ultra premium, au-dessus de ses gammes Pro et Pro Max. Les derniers commentaires du leaker laissent penser que cela pourrait être le cas.

Une différenciation encore floue avec l’iPhone anniversaire

Si Apple prévoit d’utiliser des dalles incurvées sur les quatre côtés pour l’iPhone 19 Pro et l’iPhone 19 Pro Max, l’entreprise aurait moins de marge pour les différencier du supposé iPhone commémoratif.

Une possibilité serait de réserver l’écran totalement ininterrompu à l’iPhone du 20e anniversaire, tout en conservant une découpe poinçon sur les modèles iPhone 19 Pro. C’est d’ailleurs ce que semblent suggérer les propos du leaker.

Apple rencontrerait toutefois des difficultés importantes pour placer à la fois le système Face ID et la caméra frontale sous l’écran. La caméra selfie serait l’élément le plus difficile à dissimuler.

La qualité photo reste un obstacle majeur

Si les technologies actuelles ne permettent pas de cacher la caméra sous la dalle sans dégrader la qualité d’image, Apple devrait probablement renoncer à cette solution.

Dans ce cas, la différenciation de la gamme iPhone 2027 resterait encore incertaine, notamment entre l’iPhone 19 Pro, l’iPhone 19 Pro Max et l’éventuel modèle anniversaire.

Digital Chat Station compte plus de trois millions d’abonnés sur Weibo et dispose d’un historique solide en matière de fuites liées à Apple.

Le leaker avait notamment révélé avec précision le design général de l’iPhone Air et de l’iPhone 17 Pro, ainsi que le système photo arrière à trois capteurs de 48 mégapixels de l’iPhone 17 Pro. Plus récemment, il a affirmé que le premier iPhone pliable d’Apple, attendu aux côtés des modèles iPhone 18 Pro, s’appellerait iPhone Ultra.