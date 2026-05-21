iOS 27 : une nouvelle fonctionnalité laisse entrevoir une grosse amélioration de Siri

Chaque mois de mai, Apple présente de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir sur ses appareils, comme l’iPhone, l’iPad et le Mac. L’annonce a généralement lieu quelques jours avant le Global Accessibility Awareness Day, et donne un aperçu de ce qui sera intégré aux prochaines grandes versions logicielles d’Apple, comme iOS, iPadOS et macOS.

Cette année, l’une des nouvelles capacités présentées par Apple concerne la prise en charge du langage naturel pour la fonctionnalité Contrôle vocal sur iPhone et iPad.

Contrôle vocal devient plus intuitif avec Apple Intelligence

Contrôle vocal reçoit une mise à niveau liée à Apple Intelligence, qui rendra la fonctionnalité « plus intuitive que jamais », selon Apple.

Concrètement, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourront décrire les boutons et commandes affichés à l’écran en langage naturel, au lieu de devoir mémoriser des libellés exacts, des numéros ou des descriptions précises comme auparavant.

Par exemple, les utilisateurs pourront dire des phrases comme « touche le guide des meilleurs restaurants » dans Apple Plans, ou « touche le dossier violet » dans l’application Fichiers.

Contrôle vocal propulsé par Apple Intelligence sera d’abord disponible en anglais aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, selon Apple.

Une piste claire pour le futur Siri

Ce Contrôle vocal dopé à l’IA laisse entrevoir la version plus personnalisée de Siri qu’Apple avait annoncée dès la WWDC 2024.

À l’époque, Apple avait indiqué que Siri gagnerait une compréhension de ce qui s’affiche à l’écran. Cela transformerait essentiellement l’assistant en agent IA capable de comprendre le langage naturel et d’agir à la place de l’utilisateur.

L’exemple donné par Apple montrait un utilisateur demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et une réservation de déjeuner, à partir de données récupérées dans les apps Mail et Messages.

Il a ensuite été rapporté que Siri pourrait réaliser des actions comme commenter une publication Instagram, ou parcourir une application de shopping et ajouter un article au panier.

Le nouveau Siri attendu avec iOS 27

Dans l’ensemble, le Siri repensé devrait mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, ce qui se trouve à l’écran et les commandes propres à chaque application.

En mars 2025, Apple avait annoncé que ces capacités étaient repoussées à plus tard cette année. Le nouveau Siri amélioré devrait être l’une des fonctionnalités phares d’iOS 27, d’iPadOS 27 et de macOS 27.

Ces systèmes seront présentés le 8 juin et devraient être disponibles pour le grand public en septembre.

Cette version plus personnalisée de Siri nécessitera probablement un iPhone 15 Pro ou plus récent, un Mac équipé d’une puce M1 ou plus récente, ou un iPad doté d’une puce A17 Pro, M1 ou plus récente.