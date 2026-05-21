iOS 27 pourra ajouter automatiquement des sous-titres à vos vidéos sur iPhone

Apple a présenté cette semaine de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui arriveront plus tard cette année, et l’une d’elles est particulièrement notable : les sous-titres automatiques pour les vidéos personnelles.

Pour les vidéos qui ne disposent pas déjà de sous-titres, Apple explique qu’un nouveau modèle de reconnaissance vocale exécuté directement sur l’appareil pourra les générer automatiquement à partir de l’audio parlé.

Des sous-titres générés directement sur l’appareil

Selon Apple, cette fonctionnalité sera disponible pour les vidéos que vous enregistrez avec votre iPhone, celles que vous recevez de vos amis et de votre famille, ainsi que les vidéos diffusées en ligne.

Dans un premier temps, les sous-titres automatiques seront limités à l’anglais aux États-Unis et au Canada.

Apple assure que les sous-titres seront générés de manière privée. Les utilisateurs pourront également personnaliser leur apparence depuis le menu de lecture vidéo ou dans l’application Réglages.

Une nouveauté attendue sur toutes les plateformes Apple

La fonctionnalité sera prise en charge sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro.

Le calendrier annoncé par Apple, avec une disponibilité « plus tard cette année », laisse penser qu’elle arrivera avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.

Apple présentera ces versions logicielles lors de la keynote de la WWDC 2026, qui débutera le lundi 8 juin à 10 h, heure du Pacifique.

Nous devrions donc en apprendre davantage sur cette fonctionnalité et sur sa mise en oeuvre exacte dans quelques semaines.