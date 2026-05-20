WhatsApp teste des messages éphémères déclenchés après lecture

WhatsApp prépare un nouveau réglage pour les messages éphémères, qui les fait disparaître selon un compte à rebours démarrant uniquement après leur lecture.

Repérée par WaBetaInfo dans la dernière bêta TestFlight de WhatsApp, cette nouvelle option lance le compte à rebours après que le destinataire a lu le message, au lieu de le démarrer dès l’envoi.

Un minuteur activé après la lecture

Les options de compte à rebours proposées avec le réglage « Après lecture » incluent les durées habituelles : 5 minutes, 1 heure et 12 heures.

Le réglage apparaît actuellement dans le menu Default message timer. WhatsApp pourrait donc lui trouver un autre emplacement, ou plus probablement renommer cette page en quelque chose comme Message timer options.

Un déploiement encore limité

La nouvelle fonctionnalité serait disponible pour certains bêta-testeurs sur iOS et Android. Mais WaBetaInfo estime que certains utilisateurs de la version publique de WhatsApp sur l’App Store pourraient déjà avoir accès à cette option.

Les messages éphémères peuvent être définis comme comportement par défaut pour toutes les nouvelles conversations sur la plateforme de messagerie chiffrée de bout en bout.

Cette nouvelle option « Après lecture » devrait donc être appréciée des utilisateurs particulièrement attentifs à leur vie privée. Elle pourrait aussi aider les gros utilisateurs de l’application à économiser de l’espace de stockage.