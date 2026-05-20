L’écran incurvé de l’iPhone du 20e anniversaire a déjà prévu de s’améliorer

Apple préparerait déjà une deuxième version de l’écran à courbure sur les quatre côtés, qui devrait faire ses débuts sur l’iPhone du 20e anniversaire l’année prochaine, selon un nouveau rapport venu de Corée.

Pour cet iPhone anniversaire, Apple introduirait un écran qui se courbe vers le bas sur les quatre bords de l’appareil, afin d’offrir une expérience visuelle sans bordure. Il pourrait s’agir de l’un des plus grands changements de design de l’histoire de l’iPhone depuis l’iPhone X du 10e anniversaire, qui avait supprimé le bouton Home, introduit l’encoche et adopté une navigation intuitive par gestes.

Un déploiement en deux étapes pour le nouvel écran OLED

Aujourd’hui, ETNews rapporte qu’Apple prévoit un déploiement en deux phases pour la nouvelle technologie d’écran OLED utilisée par cet iPhone commémoratif. Une version plus avancée arriverait un an plus tard.

Pour le modèle de 2027, Apple s’appuierait sur une technologie OLED utilisant un alliage magnésium-argent (MgAg) dans la couche de cathode.

Cette mise en oeuvre peut provoquer une distorsion de l’image et une perte de luminosité dans les zones incurvées. Apple serait toutefois prête à accepter ce compromis pour l’iPhone du 20e anniversaire, le temps que la technologie plus avancée monte en capacité.

Une version améliorée prévue pour 2028

Apple prévoirait ensuite de corriger ce problème en 2028 en passant à des électrodes transparentes de nouvelle génération.

L’entreprise adopterait des matériaux de cathode en oxyde d’indium-zinc (IZO). Comme l’IZO est plus transparent, il devrait réduire la distorsion, l’irrégularité de la luminosité et les problèmes de chaleur autour des bords incurvés, tout en permettant des bordures encore plus fines.

Samsung Display et LG Display déjà mobilisés

ETNews indique que Samsung Display et LG Display ont déjà été prévenus afin de se préparer à ce déploiement en deux étapes.

LG a récemment annoncé un investissement de 1 106 milliards de wons, soit environ 790 millions de dollars, dans ses infrastructures OLED. Des observateurs du secteur estiment que cet investissement est lié au développement et à la production de masse de cette nouvelle technologie.

Samsung évaluerait de son côté si ses lignes OLED existantes peuvent accueillir le matériel nécessaire. Mais une ligne de production dédiée ne serait pas exclue et pourrait même s’avérer nécessaire.

Un iPhone presque tout en verre et sans découpe

En mai 2025, Bloomberg avait déjà rapporté qu’Apple prévoyait de lancer un iPhone du 20e anniversaire principalement en verre, incurvé et sans aucune découpe dans l’écran.

L’an dernier, The Information avait également cité plusieurs sources affirmant qu’au moins un nouveau modèle d’iPhone prévu pour 2027 disposerait d’un véritable écran bord à bord.