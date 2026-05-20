Google I/O 2026 : Gemini 3.5, recherche IA, lunettes Android XR et les autres annonces

Google a organisé hier son événement annuel Google I/O, avec le lancement de nouveaux produits IA et un aperçu de ce qui arrivera prochainement. Google I/O est l’équivalent chez Google de la Worldwide Developers Conference d’Apple, et les annonces de Google donnent une idée des nouveautés auxquelles Apple devra faire face dans les prochains mois.

Voici un résumé de tout ce que Google a annoncé à Google I/O sur l’ensemble de ses gammes de produits.

Gemini passe à la vitesse supérieure

Gemini Omni est un nouveau modèle capable de créer n’importe quel type de contenu à partir de n’importe quelle entrée. Il est aussi meilleur pour simuler la gravité et l’énergie cinétique. Il combine l’intelligence de Gemini avec des modèles génératifs comme Nano Banana et Veo.

Gemini Omni prend en charge le montage vidéo en langage conversationnel, avec la possibilité d’importer des vidéos et d’en modifier n’importe quel élément. Omni commence avec la vidéo, mais Demis Hassabis, de Google, explique qu’il pourra à terme créer n’importe quelle sortie à partir de n’importe quelle entrée.

Gemini Omni Flash est le premier modèle Omni que Google rend disponible. Il est accessible dès aujourd’hui dans l’application Gemini.

Gemini 3.5 Flash est un nouveau modèle que Sundar Pichai présente comme une combinaison entre intelligence de pointe et action. Flash serait meilleur que Gemini 3.1 Pro sur presque tous les benchmarks, tout en étant comparable aux meilleurs modèles du marché, mais plus rapide. Gemini 3.5 Flash est disponible pour tous dans les produits et API de Google.

Google teste aussi Gemini 3.5 Pro en interne, avec un lancement prévu le mois prochain.

Une nouvelle application Gemini

Google a repensé l’application Gemini avec un nouveau langage de design appelé Neural Expressive, déployé dès aujourd’hui sur ordinateur, iOS et Android. L’interface propose des animations fluides, des couleurs vives, un retour haptique et une nouvelle typographie.

L’application Gemini recevra aussi des dialectes régionaux personnalisés dans les prochains mois. Gemini Omni est disponible dès maintenant dans l’app Gemini pour les abonnés payants Plus, Pro et Ultra, afin de faciliter la création et le montage de vidéos.

Gemini gagne également des agents IA, comme Daily Brief, un agent qui présente aux utilisateurs un résumé quotidien personnalisé. Daily Brief est déployé dès aujourd’hui pour les abonnés payants.

Gemini arrive plus largement sur Mac et dans la recherche scientifique

Les utilisateurs Mac pourront sélectionner plusieurs images et documents dans le Finder, puis appuyer sur la touche Fonction pour donner à Gemini une commande vocale concernant ces fichiers. Dans la démonstration de Google, Gemini rédigeait un email à une pension pour chiens avec les informations et l’image de l’animal, en récupérant les données depuis le Finder pour générer un email dans Gmail via Chrome.

La prise en charge de la voix et Gemini Spark arriveront dans l’application Gemini pour Mac cet été.

Google a également présenté Gemini for Science, une collection d’outils scientifiques. L’entreprise lance aussi Co-Scientist, un partenaire de recherche collaboratif basé sur l’IA.

Google veut identifier les contenus générés par IA

Les identifiants de contenu C2PA arrivent dans Gemini et Chrome. Les outils de Google pourront déterminer si une image a été prise avec un appareil photo ou créée par IA.

Ils pourront aussi savoir si une image capturée avec un appareil photo a ensuite été modifiée avec l’IA. Les utilisateurs pourront faire un clic droit sur une image dans Chrome et demander à Gemini si elle a été générée par IA.

Antigravity 2.0 devient plus rapide

Google lance Antigravity 2.0, une nouvelle application desktop pensée d’abord pour les agents IA et basée sur Gemini 3.5 Flash. Antigravity est l’outil de développement de Google, équivalent de Copilot, Codex ou Claude Code.

Avec Gemini 3.5 Flash, Antigravity serait 12 fois plus rapide, notamment grâce à une optimisation de l’utilisation des tokens. Antigravity 2.0 est disponible dans le monde entier pour tous les utilisateurs.

Gemini Spark devient un agent personnel permanent

Gemini Spark est un agent IA personnel conçu pour aider les utilisateurs à gérer leur vie numérique. Il fonctionne sur des machines virtuelles via Google Cloud et peut opérer 24 heures sur 24, sans qu’un ordinateur portable ait besoin de rester ouvert.

Gemini Spark est accessible depuis l’application Gemini, mais il sera aussi possible de lui envoyer des emails ou des messages. Il utilise Gemini 3.5 Flash et Antigravity pour gérer des tâches longues en arrière-plan.

L’agent s’intègre déjà aux outils Google, et Google lancera la prise en charge MCP pour les applications tierces dans les prochaines semaines. Gemini Spark peut accomplir des tâches continues en plusieurs étapes, en planifiant des sous-tâches et en les exécutant progressivement.

Gemini Spark sera disponible la semaine prochaine pour les abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, puis fonctionnera avec Chrome plus tard cet été.

Google Search devient une recherche IA

Google Search AI Mode et AI Overviews utilisent désormais Gemini 3.5 Flash. Le message de Google est clair : « Google Search est une recherche IA. »

La barre de recherche Google a été repensée autour de l’IA. Elle change selon l’usage et va au-delà de l’autocomplétion pour aider les utilisateurs à mieux formuler leurs questions.

Cette nouvelle barre prend en charge les images, les fichiers, les vidéos et les onglets Chrome comme entrées, en plus du texte. Sundar Pichai affirme qu’il s’agit de la plus grande mise à jour de la barre de recherche depuis plus de 25 ans. Elle est déployée dès à présent.

Google fusionne aussi AI Overviews et AI Mode dans une seule interface.

Des agents IA directement dans Google Search

La recherche gagne la prise en charge de plusieurs agents IA. Search pourra créer et gérer plusieurs agents, tenir les utilisateurs informés de ce qui se passe dans le monde, par exemple des évolutions du marché boursier, et envoyer des alertes.

Search pourra également surveiller les changements sur des pages web, afin d’alerter les utilisateurs sur des événements comme des sorties de sneakers. Les agents d’information arriveront dans Search cet été, et Google prévoit d’en ajouter d’autres.

Des capacités de codage agentique arrivent également dans Search. La recherche pourra générer une réponse personnalisée à la volée, avec des mises en page dynamiques, des widgets interactifs et plus encore. Cette fonction utilise Antigravity et Gemini 3.5 Flash.

Search pourra créer des outils, des trackers, des widgets et des tableaux de bord. L’interface générative dans Search sera déployée cet été gratuitement pour tous. Antigravity dans Search, pour créer des expériences personnalisées, arrivera d’abord cet été pour les abonnés.

Google prépare un panier universel

Google lance un nouveau Universal Cart cet été dans Search et l’application Gemini. Il s’agit d’un panier intelligent fonctionnant entre différents marchands et services.

Les utilisateurs pourront ajouter des produits au panier depuis Gmail, YouTube ou le web, puis payer sur Google ou sur les sites de revendeurs tiers.

Google présente aussi un Universal Commerce Protocol et un Agents Payment Protocol pour le shopping agentique. Cette fonction de paiement permettra aux agents IA d’effectuer des paiements au nom de l’utilisateur selon des paramètres définis, comme une marque ou un prix. Elle arrivera dans Gemini Spark plus tard cette année.

YouTube gagne une fonction Ask YouTube

YouTube va recevoir une fonction Ask YouTube, proche de la fonction Ask Maps AI. Elle utilise Gemini et permet aux utilisateurs de poser des questions.

La fonction prend en charge le contexte et les questions de suivi. Elle est actuellement en test et sera largement déployée aux États-Unis cet été.

Google Docs pourra créer des documents avec l’IA

Avec l’intégration de l’IA dans Docs Live, les utilisateurs pourront parler ou écrire ce dont ils ont besoin, et Gemini pourra créer un document.

Sundar Pichai explique que les utilisateurs pourront vider leurs idées en vrac, puis laisser Gemini « faire le reste ». La fonctionnalité prend en charge les commandes textuelles pour créer et modifier du contenu.

Les lunettes Android XR arrivent cet automne

Les premières lunettes audio Android XR arriveront cet automne. Elles offriront un accès à Gemini toute la journée, avec des réponses prononcées discrètement dans l’oreille de l’utilisateur.

Ces lunettes pourront prendre des photos, écouter de la musique, passer des appels et accéder à des applications. Google a travaillé avec Gentle Monster et Warby Parker pour le design, et avec Samsung pour le matériel.

Les lunettes seront compatibles avec les appareils Android et iOS.

Les autres annonces importantes de Google I/O

Google lance un nouveau forfait Google AI Ultra à 100 dollars, tandis que le prix de son forfait Ultra le plus haut de gamme passe de 250 à 200 dollars.

Android Halo permettra aux utilisateurs Android de surveiller l’activité de leurs agents IA, avec un affichage en haut de l’appareil. Cette fonction arrivera sur Android plus tard cette année.

Google Pics est le nouvel outil de génération et de retouche d’images de Google dans Google Workspace. Il pourra créer des affiches, des flyers, des infographies et d’autres visuels, à la manière de Canva. Les contenus seront marqués avec SynthID, et Pics sera déployé cet été.

Stitch, l’outil de Google proche de Figma pour créer des applications et des sites web, gagne cette année le design collaboratif en temps réel avec Stitch Agent, l’export vers Antigravity et la publication directe sur Netlify.

Google Flow, le « studio créatif IA » de Google pour les créateurs, reçoit Gemini Omni, des agents IA capables d’exécuter plusieurs actions à la fois et des outils personnalisés avec Flow Tools. Les nouvelles fonctionnalités de Google Flow sont déjà disponibles.

De nombreuses nouveautés annoncées par Google sont déployées dès aujourd’hui, tandis que les autres arriveront plus tard cette année. Apple tiendra sa keynote WWDC 2026 le 8 juin, et c’est à cette occasion que l’on verra si l’entreprise présente des fonctionnalités équivalentes.