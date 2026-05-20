Discord : les appels audio et vidéo sont désormais chiffrés de bout en bout par défaut

Discord indique avoir activé le chiffrement de bout en bout (E2EE) par défaut pour tous les appels audio et vidéo sur ses différentes plateformes, y compris desktop, mobile, web, PlayStation et Xbox.

Le déploiement concerne les DM, les groupes de DM, les salons vocaux et les diffusions Go Live. Il n’y a aucune option à activer ni aucun réglage à modifier.

Un chiffrement activé automatiquement

Les salons de conférence Stage channels constituent la seule exception, car ils sont conçus pour diffuser du contenu auprès d’audiences plus larges, et non pour des conversations personnelles.

Cette protection repose sur DAVE, un protocole open-source que Discord avait présenté pour la première fois en septembre 2024.

Dans un billet de blog, Mark Smith de Discord explique que sa conception a été lente et complexe, notamment parce qu’un seul appel Discord peut réunir dans la même conversation des personnes utilisant des smartphones, des ordinateurs portables, des navigateurs web et des consoles de jeu.

DAVE, un protocole pensé pour toutes les plateformes

En annonçant ce changement, Smith a déclaré :

« Construire un protocole E2EE qui fonctionne simultanément et sans friction sur toutes ces surfaces est, à ma connaissance, différent de tout ce qui a déjà été livré. DAVE est probablement l’une des implémentations de voix et vidéo chiffrées de bout en bout les plus diversifiées en matière de plateformes sur internet. »

Discord explique être en train de supprimer le code client restant qui permettait encore un basculement vers des appels non chiffrés. L’objectif est que les appels chiffrés deviennent la seule option disponible, et non simplement le choix par défaut.

Les messages texte ne sont pas concernés

« Nous n’avons actuellement aucun projet d’étendre le chiffrement de bout en bout aux messages texte », a ajouté Smith.

Ce déploiement complet contraste fortement avec les récents changements de politique de Meta, qui a récemment supprimé sa fonctionnalité de chiffrement pour les DM Instagram.