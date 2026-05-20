Compatibles iPhone, les premières lunettes connectées IA de Google arriveront cet automne

Google a annoncé aujourd’hui que son premier produit de lunettes intelligentes sera lancé cet automne. L’entreprise s’associe à Samsung, ainsi qu’aux fabricants de lunettes Gentle Monster et Warby Parker, pour lancer de nouvelles lunettes audio dopées à l’IA.

Ces lunettes fonctionneront sous Android XR, la plateforme de Google destinée aux lunettes connectées et aux casques AR/VR. Elles intégreront des caméras, des haut-parleurs et des microphones, mais aucun écran dans les verres.

Gemini au coeur de l’expérience

Google a présenté deux designs conçus par Gentle Monster et Warby Parker, même si d’autres options seront proposées. Google indique que les deux entreprises disposeront de collections complètes au moment du lancement.

Les lunettes prendront en charge Gemini, avec une intégration de l’IA dans l’ensemble des fonctionnalités disponibles. Les utilisateurs pourront dire « Hey Google » ou toucher le côté de la monture pour activer Gemini.

Gemini pourra notamment fournir des informations sur ce que voit l’utilisateur, comme les avis d’un restaurant à proximité, le nom d’une formation nuageuse ou des détails sur un panneau de stationnement difficile à comprendre.

Navigation, messages et traduction en temps réel

Les lunettes pourront proposer une navigation visuelle avec des indications étape par étape. Gemini pourra ajouter des arrêts ou trouver des lieux proches, comme des restaurants, en fonction des préférences de l’utilisateur.

Elles permettront aussi de gérer des appels, d’envoyer des SMS et de résumer des messages, mais aussi d’écouter de la musique.

Les utilisateurs pourront capturer des photos et des vidéos, puis les modifier avec Nano Banana, le moteur de retouche d’images par IA de Google. Les lunettes seront également capables de traduire la parole et l’écrit en temps réel.

Des tâches complexes depuis les lunettes

Google indique que les lunettes pourront accomplir des tâches en plusieurs étapes, comme commander un café via DoorDash.

Elles pourront aussi utiliser les applications d’un smartphone connecté grâce à des commandes vocales.

Google précise que ses futures lunettes fonctionneront avec les iPhone en plus des smartphones Android, un point important pour élargir leur adoption.

Apple préparerait aussi ses propres lunettes IA

Apple travaille de son côté sur ses propres lunettes connectées IA, qui devraient proposer des capacités similaires. Mais selon les rumeurs, les lunettes d’Apple ne seraient pas prêtes avant 2027.

À l’avenir, Google prévoit aussi de lancer des lunettes avec écran, intégrant un petit affichage dans le verre pour transmettre des informations issues de Gemini. Ce produit n’est toutefois pas attendu avant plus tard.