L’iPad pliable partagerait le même design de charnière que le futur iPhone Ultra

Apple développerait toujours un grand iPad pliable malgré plusieurs obstacles techniques. Il devrait utiliser le même design de charnière sans pli visible que le supposé « iPhone Ultra », le premier iPhone pliable d’Apple attendu à l’automne.

C’est ce qu’affirme Digital Chat Station sur Weibo. Le leaker chinois suggère que le grand iPad pliable d’Apple pourrait créer un nouveau marché pour les tablettes géantes pliables, même si son lancement semble encore assez lointain.

Un projet toujours en développement malgré les difficultés

Un rapport publié en juillet dernier affirmait qu’Apple avait décidé de mettre en pause le développement d’un iPad pliable à grand écran en raison de problèmes techniques. Mais Bloomberg a rapporté en mars que le développement se poursuivait.

Selon de précédentes informations de Bloomberg, Apple souhaitait lancer cet appareil en 2028. Toutefois, des problèmes liés au poids et à la technologie d’écran devraient probablement repousser sa sortie à 2029.

Un écran Samsung de 18 pouces

L’appareil intégrerait un écran de 18 pouces fabriqué par Samsung. Il pourrait aussi remettre en question la séparation historique qu’Apple maintient depuis longtemps entre le Mac et l’iPad.

Certains le décrivent comme un iPad pliable, tandis que d’autres parlent d’un MacBook entièrement composé d’un écran. Mais des interrogations subsistent sur son usage réel, notamment pour la saisie de texte.

Une fois fermé, l’iPad ressemblerait à un MacBook, avec un extérieur en aluminium et aucun écran externe. Une fois ouvert, il atteindrait environ la taille d’un MacBook Air 13 pouces, mais sans clavier physique.

En raison de son grand écran et de son châssis en aluminium, les prototypes actuels pèseraient environ 3,5 livres, soit près de 1,6 kg. Ils seraient donc nettement plus lourds que les modèles iPad Pro actuels.

Un prix potentiellement très élevé

Un écran OLED pliable de 18 pouces serait probablement coûteux, surtout quand Apple facture déjà 1 299 dollars pour l’iPad Pro 13 pouces.

Si le prix des composants ne baisse pas dans les prochaines années, l’iPad pliable pourrait coûter jusqu’à 3 900 dollars.

L’iPhone Ultra pliable attendu avant l’iPad pliable

En parallèle, l’iPhone pliable d’Apple, qui pourrait prendre le nom iPhone Ultra, devrait arriver à l’automne aux côtés des nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Cet iPhone pliable disposerait d’un écran de 5,5 pouces une fois fermé et d’un écran de 7,8 pouces une fois ouvert. Il miserait aussi sur un design très fin, un pli minimal et une charnière durable.