L’Apple Watch Ultra 4 pourrait avoir un nouveau design et surveiller la tension artérielle

L’Apple Watch Ultra 4 pourrait bénéficier d’un redesign complet et d’une fonction de surveillance de la tension artérielle, selon DigiTimes.

Apple ajouterait une nouvelle fonctionnalité d’alerte en cas d’hypertension à l’Apple Watch. Elle utiliserait le capteur optique de fréquence cardiaque situé au dos de la montre pour analyser la manière dont les vaisseaux sanguins réagissent à chaque battement de coeur, puis enverrait des alertes lorsqu’un schéma anormal est détecté.

Une fonction encore en attente de validation

Cette fonctionnalité serait actuellement en cours d’examen par la FDA, l’autorité sanitaire américaine.

Il n’est pas totalement clair en quoi elle différerait des notifications d’hypertension introduites par Apple avec watchOS 26 l’automne dernier. Cette fonction utilise déjà le capteur cardiaque optique pour analyser les réactions des vaisseaux sanguins sur des périodes de 30 jours.

DigiTimes affirme que les anciens modèles d’Apple Watch disposaient déjà de certaines capacités de détection liées à la tension artérielle. La nouvelle fonctionnalité semble donc correspondre à une version plus avancée, ou mieux validée sur le plan clinique, d’un matériel déjà présent.

Apple viserait ensuite la glycémie non invasive

Après cette étape, les prochaines capacités de suivi de santé d’Apple devraient se concentrer sur la surveillance non invasive de la glycémie.

Il s’agit d’une technologie qu’Apple développe depuis plusieurs années, mais son arrivée dépend encore des autorisations réglementaires.

Un redesign plus important que prévu

Le rapport est globalement cohérent avec une précédente information de DigiTimes publiée l’an dernier. Celle-ci indiquait qu’au moins un nouveau modèle d’Apple Watch profiterait d’un changement de design significatif, avec des sources issues de la chaîne d’approvisionnement évoquant notamment huit capteurs disposés en anneau au dos de l’appareil.

La nouvelle publication va plus loin et parle désormais d’un « redesign complet », accompagné d’une « mise à niveau importante des fonctions de détection ».

Selon des observateurs du marché cités par le rapport, ce nouveau design pourrait faire progresser les livraisons d’Apple Watch de 20 % à 30 % par rapport à 2025.

Les améliorations des capteurs devraient aussi fortement bénéficier à Taiwan-Asia Semiconductor (TASC), fournisseur exclusif d’Apple pour les composants de détection. Des commandes en grand volume seraient attendues dès juillet.

L’Apple Watch Ultra 4 devrait être annoncée aux côtés de l’Apple Watch Series 12, de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max et de l’iPhone pliable « iPhone Ultra » à l’automne 2026.