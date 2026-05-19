iPhone Pro : Apple développe toujours le métal liquide pour les futurs châssis

Apple voudrait abandonner l’aluminium sur de futurs iPhone, avec deux matériaux actuellement envisagés pour offrir un meilleur équilibre entre poids et dissipation thermique.

Apple a introduit le titane sur l’iPhone avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max en 2023, au point d’en faire l’un des principaux arguments marketing de ces modèles. Les iPhone 16 Pro ont eux aussi mis ce matériau en avant, mais même si les appareils étaient présentés comme plus résistants, ils ont aussi fait l’objet de critiques liées à la surchauffe. Apple est ensuite passée à l’aluminium pour les actuels iPhone 17 Pro.

L’aluminium serait une solution de compromis

Dans une nouvelle publication sur Weibo, le leaker Instant Digital affirme que le passage d’Apple du titane à l’aluminium ne serait qu’une solution de compromis.

Selon lui, Apple continuerait d’étudier l’utilisation du métal liquide ou d’une version « améliorée » du titane, capable de corriger la mauvaise conductivité thermique du matériau d’origine.

Apple utiliserait justement du métal liquide et des alliages de titane améliorés dans son premier iPhone pliable, attendu cette année. L’affirmation du leaker pourrait donc ne pas être totalement infondée.

L’iPhone pliable pourrait servir de point de départ

Le corps de cet appareil utiliserait un matériau en titane revu, améliorant la résistance tout en réduisant le poids global par rapport aux châssis en titane des iPhone existants, malgré une surface presque identique.

L’iPhone Air utilise actuellement un châssis en titane, apprécié pour sa légèreté et sa solidité. Le prochain modèle devrait probablement conserver ce matériau.

Le métal liquide reste difficile à produire en masse

Le métal liquide est décrit comme un matériau « amorphe » qu’Apple explore depuis plus de 15 ans. Apple aurait choisi ce matériau, fabriqué par un procédé de moulage sous pression, comme composant clé pour résoudre certains problèmes courants des appareils pliables.

Ce choix viserait notamment à améliorer la planéité de l’écran et à réduire les marques de pli qui touchent généralement les écrans pliables.

Les propriétés uniques de cet alliage incluraient une grande résistance, une bonne résistance à la corrosion, un poids réduit et une forte malléabilité.

Selon Instant Digital, parvenir à une production de masse à grande échelle sera extrêmement difficile. Mais une fois la fabrication de l’iPhone pliable bien établie, les coûts pourraient baisser et ouvrir la voie à une adoption du métal liquide sur de futurs modèles Pro.

À moins qu’Apple ne revienne finalement vers un nouveau type de titane. Il ne faut toutefois pas s’attendre à voir l’une ou l’autre de ces possibilités arriver sur les iPhone 18 Pro, dont les matériaux de fabrication sont déjà probablement verrouillés.