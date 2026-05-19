iOS 27 permettrait de générer des fonds d’écran et de créer des raccourcis avec l’IA

iOS 27 intégrera un générateur de fonds d’écran personnalisés et une option permettant de créer automatiquement des raccourcis avec l’IA, selon Bloomberg.

Lors du choix d’un nouveau fond d’écran, les utilisateurs pourront générer une image personnalisée grâce à l’application Image Playground. Cette app sert déjà à créer des emoji et des images utilisables dans iOS, et elle devrait bénéficier d’une mise à niveau avec iOS 27.

Image Playground pourrait devenir plus réaliste

Apple testerait des modèles capables de produire des images plus réalistes. La version d’Image Playground utilisée pour générer des fonds d’écran personnalisés pourrait donc être différente de la version actuelle.

Cette évolution permettrait à Apple de rendre la personnalisation de l’iPhone plus accessible, tout en mettant davantage en avant les capacités créatives d’Apple Intelligence.

Raccourcis deviendrait beaucoup plus simple à utiliser

L’application Raccourcis devrait elle aussi recevoir une mise à jour majeure. Les utilisateurs pourraient demander à Siri, en langage naturel, de créer un raccourci à leur place.

Une option permettrait d’expliquer à Siri ce que l’on souhaite accomplir avec un raccourci, puis de laisser l’IA générer automatiquement le flux de travail correspondant.

Selon Bloomberg, l’application Raccourcis affiche un prompt indiquant « Que voulez-vous que votre raccourci fasse ? », avec un champ de texte permettant de saisir une description.

Les raccourcis créés avec l’IA seraient ensuite installés automatiquement et immédiatement disponibles.

Une fonction longtemps réservée aux utilisateurs avancés

Aujourd’hui, la création de raccourcis se fait encore largement à la main. C’est un outil puissant, mais qui reste difficile d’accès pour de nombreux utilisateurs occasionnels d’iPhone.

Avec une application Raccourcis capable de comprendre le langage naturel, Apple pourrait rendre cette fonction beaucoup plus populaire et l’ouvrir à un public plus large.

La nouvelle application Raccourcis et l’outil de génération de fonds d’écran devraient être présentés lors de la keynote de la WWDC, prévue le 8 juin.