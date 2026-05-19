Fortnite revient sur l’App Store, Epic annonce la « bataille finale » contre Apple

Fortnite est de retour sur l’App Store dans tous les pays, à l’exception de l’Australie, a annoncé aujourd’hui Epic Games. L’entreprise affirme entrer dans la « bataille finale » de son long conflit juridique avec Apple.

Epic explique que sa décision de remettre Fortnite sur iOS à l’échelle mondiale a été déclenchée par les propres déclarations d’Apple devant la Cour suprême des États-Unis. Apple y a reconnu que « les régulateurs du monde entier suivent cette affaire afin de déterminer le taux de commission qu’Apple peut appliquer aux achats concernés dans d’immenses marchés en dehors des États-Unis ».

Epic veut provoquer Apple sur la scène mondiale

Tim Sweeney, le CEO d’Epic, a présenté ce retour comme une provocation stratégique. Sur X, il a écrit que le retour de Fortnite marque « le début de la fin de l’Apple Tax dans le monde entier ».

Ce retour intervient après la réintégration de Fortnite sur l’App Store américain en mai 2025, après près de cinq ans d’absence de la plateforme.

Cette réintégration avait été forcée après que la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers a menacé d’exiger la comparution au tribunal du responsable Apple chargé des décisions liées aux applications. Apple avait alors approuvé la soumission de Fortnite.

Fortnite revient dans la plupart des marchés

Le déploiement mondial annoncé aujourd’hui étend ce retour à la plupart des marchés restants. Epic se dit confiant dans le fait qu’un prochain processus de transparence ordonné par le tribunal exposera ce que l’entreprise qualifie de « frais abusifs » d’Apple.

« Apple sait que le tribunal fédéral américain va l’obliger à être transparente sur la manière dont elle facture les frais de l’App Store. Fortnite revient maintenant sur l’App Store parce que nous sommes convaincus qu’une fois Apple contrainte de montrer ses coûts, les gouvernements du monde entier n’autoriseront pas le maintien des frais abusifs d’Apple. »

Fin avril, la Cour d’appel du neuvième circuit a annulé un sursis qui avait permis à Apple de suspendre sa mise en conformité avec des décisions portant sur les frais de l’App Store. L’affaire revient donc devant la juge Gonzalez Rogers, qui devra déterminer quelle commission Apple peut éventuellement prélever sur les achats effectués via des liens externes.

Epic poursuit son offensive contre l’App Store

Epic indique qu’elle continuera de contester les pratiques de l’App Store qu’elle juge anticoncurrentielles, notamment l’interdiction des boutiques d’applications alternatives et la limitation de la concurrence dans les paiements.

L’entreprise met en avant l’élan réglementaire observé au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Epic affirme qu’Apple a contourné les lois dans chacune de ces juridictions avec des écrans d’avertissement dissuasifs, des frais et des exigences contraignantes.

L’Australie reste la grande exception

L’Australie est le seul grand marché où Fortnite n’est pas encore revenu. Epic affirme y avoir gagné son procès et indique qu’un tribunal australien a jugé illégales de nombreuses conditions imposées par Apple aux développeurs.

Mais selon Epic, Apple continuerait malgré tout à appliquer ces conditions. L’entreprise explique ne pas pouvoir revenir « dans le cadre d’un arrangement de paiement illégal » et attendre une ordonnance du tribunal obligeant Apple à se conformer à la décision.