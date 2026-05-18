iPhone pliable : la production bloquée par des problèmes de charnière

La production d’essai du très attendu iPhone pliable d’Apple, qui pourrait s’appeler « iPhone Ultra », se heurterait à un important obstacle d’ingénierie lié à la fiabilité de sa charnière, selon un leaker reconnu.

Le leaker connu sous le nom Instant Digital a publié sur Weibo que la charnière de l’appareil pliable échoue régulièrement à respecter les standards de contrôle qualité d’Apple lors de tests d’ouverture et de fermeture prolongés à haute fréquence.

Selon lui, ce problème d’usure mécanique « doit être résolu avec une perfection absolue ; sinon, les progrès devront simplement être suspendus pour le moment ».

La charnière, un élément clé du projet

La charnière est depuis plusieurs années au centre du développement de l’iPhone pliable. L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo avait d’abord indiqué que l’appareil utiliserait des composants en Liquid Metal dans son mécanisme de charnière, avec Dongguan EonTec comme fournisseur exclusif de cet alliage amorphe.

Instant Digital avait ensuite précisé que ce matériau, aussi appelé verre métallique, présente une structure atomique désordonnée plus résistante à la flexion et à la déformation que les métaux traditionnels. Il serait aussi plus durable qu’un alliage de titane, ce qui le rendrait particulièrement adapté à la charnière d’un appareil pliable.

Apple n’a jusqu’ici utilisé ce matériau que dans de petits composants, comme les broches d’éjection de carte SIM. L’iPhone Ultra marquerait donc sa première utilisation majeure dans une pièce mécanique critique.

Un rapport publié en janvier avait ensuite confirmé les projets autour d’une charnière en métal liquide, en rappelant qu’Apple étudie ce matériau depuis plus de 15 ans, depuis un accord de licence conclu en 2010 avec Liquidmetal Technologies.

Apple accepterait une légère pliure d’écran

La pliure de l’écran reste une inquiétude constante dans la catégorie des smartphones pliables depuis ses débuts. Selon Instant Digital, Apple aurait essentiellement accepté qu’un certain degré de pliure soit inévitable.

Mais les tests auraient montré que l’appareil peut conserver sur le long terme un aspect visuellement dépourvu de pliure. Cela rejoint de précédentes informations du leaker Fixed Focus Digital, qui indiquait en février que des commandes de production avaient été passées avec une profondeur de pliure inférieure à 0,15 mm et un angle inférieur à 2,5 degrés.

Apple chercherait à éliminer cette pliure « quel qu’en soit le coût ». Les solutions d’ingénierie envisagées comprendraient notamment une structure en verre ultrafin à double couche, conçue pour répartir les contraintes mécaniques sur plusieurs niveaux, ainsi que des progrès dans les adhésifs optiquement transparents afin de maintenir les couches de l’écran parfaitement alignées.

Le lancement resterait prévu pour 2026

Dans une autre publication, le leaker suggère que les difficultés liées à la charnière ne devraient pas forcément repousser fortement la fenêtre de lancement prévue, puisqu’il resterait encore suffisamment de temps.

Cette information correspond globalement aux précédents rapports. DigiTimes avait indiqué en avril que la production accusait environ un à deux mois de retard, mais qu’un lancement à l’automne 2026 restait prévu, avec un début de production de masse attendu en juillet.

Apple devrait annoncer son iPhone pliable aux côtés des modèles iPhone 18 Pro lors de son événement de septembre. Certains rapports suggèrent toutefois que la disponibilité pour les clients pourrait glisser jusqu’en décembre.

Un grand iPhone plutôt qu’un petit iPad

Dans une troisième publication, Instant Digital a donné une indication sur l’expérience d’utilisation de l’appareil. Selon lui, malgré son grand format, le modèle pliable donne davantage l’impression d’utiliser un iPhone qu’un iPad.

Le leaker ajoute que la taille de l’écran offrirait une utilité pratique limitée pour un stylet, ce qui jette un doute sur l’intérêt réel d’une prise en charge de l’Apple Pencil.

L’iPhone pliable devrait intégrer un écran intérieur de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, avec une puce A20, un modem C2, un bouton d’alimentation avec Touch ID et deux appareils photo arrière.

Son prix serait situé autour de 2 000 dollars.