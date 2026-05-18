iOS 27 : l’app Siri dédiée intégrerait une fonction de suppression automatique des conversations

Apple intégrera dans iOS 27 une version améliorée de Siri avec une application dédiée, qui permettra aux utilisateurs de conserver leurs conversations en mémoire pendant une durée limitée, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique qu’Apple veut mettre en avant ses garanties en matière de confidentialité comme un avantage clé face à ses concurrents dans la manière dont l’entreprise déploie l’IA dans ses logiciels.

Apple miserait sur la confidentialité pour Siri

Consciente de l’impression d’avoir pris du retard face à d’autres entreprises dans la course à l’intégration de l’IA dans les systèmes d’exploitation, Apple devrait faire de la vie privée un pilier central de son approche.

Cela commencerait par une option permettant aux utilisateurs de supprimer automatiquement leurs conversations avec Siri.

Dans le panneau Réglages de la nouvelle app Siri, « les utilisateurs pourront choisir de conserver les conversations pendant 30 jours, un an ou indéfiniment », indique Gurman, d’après ses sources. Une fonction similaire existe déjà dans les réglages de l’application Messages.

Une mémoire plus encadrée que chez les autres chatbots

« La plupart des principaux chatbots IA actuels s’appuient fortement sur les historiques et les systèmes de mémoire pour personnaliser les réponses et améliorer les futures interactions », explique Gurman.

« Mais Apple imposera des limites plus strictes au fonctionnement de la mémoire, notamment des restrictions sur les informations qui peuvent être conservées et sur leur durée de conservation. »

Gurman précise également que les utilisateurs pourront choisir si l’app Siri s’ouvre sur une grille d’anciennes conversations ou directement sur un nouvel écran de discussion.

Gemini alimenterait Siri, mais Apple resterait discrète

Le Siri amélioré d’Apple sera alimenté par les modèles Gemini de Google. Apple ne devrait toutefois pas trop insister sur ce point, étant donné que Google est historiquement connu comme une entreprise reposant sur la publicité et l’exploitation des données des utilisateurs.

Autre détail intéressant mentionné par Gurman : la nouvelle app Siri serait étiquetée « bêta », malgré deux années de retard.

Apple a récemment accepté de verser 250 millions de dollars pour régler une action collective aux États-Unis concernant les fonctionnalités Siri retardées. Les utilisateurs d’iPhone éligibles pourront recevoir jusqu’à 95 dollars d’indemnisation.