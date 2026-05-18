Intel testerait la production de certaines puces pour iPhone, iPad & Mac

TSMC est le fournisseur exclusif des systèmes sur puce d’Apple depuis 2016, mais cette série de dix années pourrait bientôt toucher à sa fin.

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo a indiqué aujourd’hui qu’Intel avait lancé des tests à petite échelle pour la fabrication de puces destinées à certains iPhone, iPad et Mac d’entrée de gamme. La production devrait ensuite monter en puissance au cours de 2027 et 2028.

Kuo n’a pas précisé quelles puces des séries A ou M d’Apple pourraient être fabriquées par Intel.

Apple testerait le procédé Intel 18A

Selon Ming-Chi Kuo, Apple utiliserait le procédé Intel 18A pour ces puces. L’entreprise évaluerait également d’autres technologies avancées d’Intel.

En s’approvisionnant auprès de deux fournisseurs, Apple pourrait négocier des coûts plus bas et renforcer la sécurité de son approvisionnement. Dans ce cas précis, relancer un partenariat avec Intel pourrait aussi permettre à Apple de gagner les faveurs de l’administration Trump, qui souhaite davantage de production industrielle aux États-Unis.

Kuo précise toutefois que TSMC, basé à Taïwan, resterait responsable de plus de 90 % de l’approvisionnement en puces d’Apple.

Intel fabriquerait les puces, sans les concevoir

Rien n’indique qu’Intel jouerait un rôle dans la conception des puces iPhone. Son implication devrait être strictement limitée à la fabrication.

Ce serait donc très différent de l’époque des Mac Intel, qui utilisaient des processeurs conçus par Intel avec une architecture x86. Apple a commencé à abandonner les processeurs Intel dans ses Mac en 2020.

Dans l’ensemble, il s’agirait donc de puces conçues par Apple et fabriquées par Intel aux États-Unis, destinées à certains modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac d’entrée de gamme.

Aucun accord officiel pour le moment

Le possible retour d’Apple vers Intel a désormais été évoqué par de nombreuses sources, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite.