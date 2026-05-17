Peu de propriétaires de smartphones s’intéressent aux pliables ou à l’IA, selon une étude

Une nouvelle étude suggère que la plupart des propriétaires de smartphones aux États-Unis ne sont pas particulièrement motivés par les designs de téléphones pliables ou les fonctionnalités d’IA au moment de changer d’appareil. Cela pourrait représenter un défi pour Apple, qui prépare le lancement du supposé « iPhone Ultra » et d’une suite élargie de fonctionnalités Apple Intelligence cet automne.

L’étude, commandée par CNET et menée par YouGov auprès de 2 407 propriétaires de smartphones américains entre le 29 avril et le 1er mai, révèle que seulement 13 % des répondants envisageraient de changer de téléphone pour un concept comme un modèle pliable ou à clapet. À peine 12 % citent les intégrations d’IA comme motivation d’achat.

Les iPhone pliables restent un marché incertain

Chez les propriétaires d’iPhone, l’intérêt pour les designs pliables est légèrement plus élevé, à 14 %. Apple devrait largement lancer son premier iPhone pliable aux côtés de l’iPhone 18 Pro cet automne, avec un prix de départ d’environ 2 000 dollars.

Même si ce chiffre de 13 % a été présenté comme le signe d’un attrait limité pour les smartphones pliables, il pourrait en réalité représenter un marché adressable plus important que prévu. La plupart des consommateurs n’ont jamais utilisé ce type de produit, et le prix probable n’a pas été communiqué aux répondants.

L’intérêt pourrait toutefois baisser fortement lorsqu’un tarif supérieur à 2 000 dollars entrera réellement en ligne de compte. Les rapports issus de la chaîne d’approvisionnement suggèrent par ailleurs qu’une disponibilité fluide pourrait ne pas arriver avant 2027.

L’IA ne suffit pas encore à déclencher l’achat

Le sentiment des consommateurs à l’égard des intégrations d’IA a fortement reculé entre 2024 et 2025, avant de remonter légèrement en 2026. Le niveau reste toutefois faible, avec seulement 12 % des répondants citant l’IA comme facteur de renouvellement.

De précédentes enquêtes avaient déjà montré que la majorité des utilisateurs d’iPhone estimaient que les fonctionnalités Apple Intelligence existantes apportaient peu ou pas de valeur à leur expérience.

Le prix, l’autonomie et le stockage restent prioritaires

Le prix reste de très loin le principal critère de décision, cité par 55 % des répondants. Il est suivi par une meilleure autonomie, à 52 %, puis par davantage de stockage, à 38 %.

Ces trois motivations principales sont inchangées par rapport à 2025, lorsque le prix arrivait déjà en tête avec 62 %, devant l’autonomie à 54 % et le stockage à 39 %.

Les fonctionnalités photo, citées par 27 % des répondants, et la taille de l’écran, mentionnée par 22 %, devancent largement les téléphones pliables et l’IA comme moteurs de renouvellement.

Les propriétaires de smartphones ne semblent pas non plus particulièrement influencés par un téléphone plus fin ou de nouveaux coloris. Ces résultats sont intéressants alors qu’Apple a récemment beaucoup mis l’accent sur l’iPhone Air ultrafin et sur l’élargissement des options de couleurs dans sa gamme.