Meta lance Instants, une app pour partager des photos éphémères sur Instagram

Meta a annoncé le lancement d’Instants, une nouvelle option de partage d’images sur le réseau social Instagram. Les Instants sont des photos éphémères qui disparaissent d’Instagram après avoir été vues par les amis d’un utilisateur ou après une période de 24 heures.

Les réactions et réponses aux images Instants apparaissent dans les DM, et non sous la publication. Les photos Instants ne sont affichées que pendant une courte période, mais elles sont enregistrées dans l’archive de l’utilisateur pendant un an et peuvent être repartagées dans les Stories.

Une alternative plus spontanée aux Stories

Les Instants ne peuvent pas être modifiés. Il n’existe aucune option pour ajouter des filtres, des stickers ou d’autres retouches, en dehors des légendes.

Cela les distingue des Stories, qui sont déjà une fonctionnalité bien installée d’Instagram. Meta semble ici vouloir proposer un format plus direct, pensé pour des photos du quotidien prises et partagées rapidement.

Une app Instants séparée pour concurrencer Snapchat

Instants est une fonctionnalité d’Instagram, mais Meta a également développé une application compagnon Instants autonome pour offrir un « accès plus rapide à l’appareil photo ».

Cette application indépendante entre directement en concurrence avec Snapchat, le réseau social qui a popularisé le partage d’images éphémères. La nouvelle app permet de partager des Instants, mais les utilisateurs d’Instagram peuvent aussi le faire depuis une nouvelle option de caméra dans la section Messages privés de l’application.

Des photos visibles dans les messages privés

Les Instants peuvent être consultés sur Instagram en ouvrant les DM, puis en touchant la nouvelle boîte Instants située en bas à droite de la boîte de réception.

Les photos peuvent être partagées avec des amis définis comme proches, ou avec des contacts réciproques, c’est-à-dire des abonnés qu’un utilisateur Instagram suit également.

Les Instants ne peuvent pas faire l’objet de captures d’écran ni d’enregistrements d’écran. Meta ajoute ainsi des fonctions de confidentialité qui ne sont pas disponibles avec les autres types d’images sur Instagram.

Un lancement mondial sur Instagram

Meta indique que les Instants sont conçus pour les photos simples et quotidiennes. L’application autonome est limitée à certains pays, car Meta la présente comme une expérimentation.

Les images partagées dans l’application Instants apparaîtront pour les amis sur Instagram, et les images partagées sur Instagram apparaîtront aussi dans l’app Instants.

La fonctionnalité Instants sur Instagram est disponible dans le monde entier. L’application séparée est également disponible au téléchargement dans les pays où elle est prise en charge.