Apple prépare un plan pour autoriser les apps d’agents IA sur l’App Store

Apple a commencé à bloquer les mises à jour de certaines apps populaires de vibe coding en mars, car elles violaient les règles de l’App Store. Ces règles interdisent aux applications d’exécuter du code qui modifie leur propre fonctionnement ou celui d’autres applications.

Les apps de vibe coding permettent aux utilisateurs de créer des applications et des sites web avec peu ou pas d’expérience en programmation, à l’aide d’agents IA et de prompts en langage naturel. Cette pratique est devenue populaire, mais les règles d’Apple n’ont pas réussi à suivre le rythme.

Les agents IA posent un nouveau défi à Apple

Les applications qui intègrent des agents IA posent des problèmes similaires pour Apple. Ces agents peuvent accomplir de manière autonome des actions complexes et créer de mini apps grâce à des outils et capacités qui ne seraient traditionnellement pas autorisés par les règles de l’App Store.

Apple devra donc faire évoluer ses règles pour s’adapter aux nouvelles tendances logicielles que les développeurs et les utilisateurs souhaitent voir émerger.

L’entreprise veut intégrer les agents IA à l’App Store, tout en évitant certains problèmes déjà observés avec des agents IA incontrôlés, capables de supprimer du contenu ou de provoquer d’autres incidents.

Siri doit devenir plus intelligent avec iOS 27

Pendant qu’elle prépare l’avenir des apps IA, Apple développe aussi ses propres capacités dans ce domaine. Siri devrait bénéficier d’une refonte majeure dans iOS 27, afin de devenir plus intelligent et plus capable de rivaliser avec Claude et ChatGPT.

Apple s’est associée à Google pour utiliser des modèles Gemini personnalisés afin d’alimenter Siri.

Selon The Information, Apple a commencé à contacter des développeurs d’applications pour intégrer certaines capacités, comme la réservation de vols ou l’envoi d’invitations de calendrier, dans la nouvelle version de Siri et d’Apple Intelligence.

Des développeurs prudents face aux commissions

Certains développeurs hésitent à travailler avec Apple pour intégrer leurs apps à Siri. Ils craignent de donner à l’entreprise de nouveaux moyens de prélever des commissions.

Apple indique à certains développeurs qu’elle ne prévoit pas de facturer de commissions durant les premières étapes du partenariat, mais que des frais pourraient être envisagés à l’avenir.

Apple aurait également discuté avec Baidu, Alibaba et Tencent au sujet de l’intégration de Siri dans iOS 27. Mais ces entreprises ne souhaitent pas se retrouver à payer des frais à Apple.

Apple veut ouvrir Siri à d’autres chatbots

Apple prévoit aussi de permettre aux utilisateurs de choisir entre plusieurs chatbots à utiliser avec Siri, au lieu de limiter l’accès à ChatGPT d’OpenAI.

Des modèles d’IA provenant d’entreprises comme Anthropic ou Google pourraient être utilisés pour Image Playground et Writing Tools, de la même manière que ChatGPT peut l’être aujourd’hui.

On ne sait pas encore si Apple prévoit d’ouvrir davantage iOS aux chatbots tiers, mais OpenAI serait déçu par les limitations imposées par Apple. ChatGPT peut actuellement générer des images et du texte via l’intégration iOS, mais il ne peut pas accéder aux emails des utilisateurs ni à d’autres informations personnelles.

Selon The Information, les clients utiliseraient aussi rarement cette fonctionnalité.

La nouvelle version de Siri devrait être présentée lors de la keynote de la WWDC, le 8 juin. Les plans d’Apple concernant les apps d’IA agentique sur l’App Store pourraient également être évoqués à cette occasion.