Samsung devrait devancer Apple sur les lunettes IA avec un lancement en juillet

Samsung préparerait un événement Galaxy Unpacked pour juillet, durant lequel l’entreprise devrait présenter de nouveaux smartphones pliables et des « Galaxy Glasses » dopées à l’IA, selon Seoul Economic Daily.

L’événement de Samsung aurait lieu le 22 juillet. La marque y dévoilerait donc les nouveaux Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8, quelques semaines seulement avant la présentation attendue du premier iPhone pliable d’Apple. Samsung devrait également devancer Apple sur le marché des lunettes IA.

Samsung prendrait de l’avance sur Apple

Apple accélère le développement de ses propres lunettes connectées afin de concurrencer les lunettes IA Meta Ray-Ban. Mais selon les rumeurs, Apple ne lancerait pas son modèle avant 2027.

Il existe une possibilité qu’Apple présente un aperçu de ses lunettes en 2026, mais rien n’est encore certain à ce stade.

Samsung travaillerait avec la marque de lunettes Gentle Monster pour ses lunettes IA. L’accessoire fonctionnerait sous le système d’exploitation Android XR de Google, avec une intégration de Gemini.

Des lunettes sans écran, mais avec caméra et Gemini

Les lunettes de Samsung intégreraient une caméra haute définition, des haut-parleurs et un microphone, à l’image des Meta Ray-Ban. Elles ne disposeraient en revanche pas d’écran intégré.

L’intégration de l’IA serait le principal argument de vente. Gemini pourrait utiliser les vidéos capturées par le porteur pour répondre à ses questions et fournir des informations contextuelles.

Samsung connecterait ces lunettes aux smartphones Galaxy ainsi qu’à son écosystème d’appareils domestiques SmartThings.

Un concept proche des futures lunettes d’Apple

Les lunettes sur lesquelles travaille Samsung semblent proches de ce qui est annoncé par les rumeurs concernant les futures lunettes IA d’Apple.

Les lunettes d’Apple s’appuieraient sur Siri et intégreraient des caméras afin de transmettre des informations visuelles à l’IA. Des haut-parleurs et des microphones seraient également présents, mais aucun écran ne serait attendu sur la première version.

Un nouveau smartphone pliable plus large

Samsung préparerait aussi un modèle Fold Wide, ou un smartphone pliable aux dimensions proches de celles qu’Apple prévoirait pour son iPhone pliable.

Jusqu’à présent, les smartphones pliables de Samsung étaient plus hauts que larges. Apple viserait de son côté un format plus large, proche de l’iPad, avec un ratio 4:5.

Après l’événement de Samsung, Apple devrait présenter ses prochains smartphones lors de son traditionnel événement de septembre. Les dates exactes ne sont pas encore connues.