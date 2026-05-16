Ce n’est pas le bon moment pour acheter l’iPad d’entrée de gamme

L’iPad d’Apple, le modèle simplement appelé iPad, sans mention Air ni Pro, reste sa tablette la plus séduisante grâce à son prix de départ abordable de 349 dollars. Mais si vous envisagez d’en acheter un, il vaut mieux patienter.

Apple a renouvelé l’iPad en mars 2025, ce qui signifie qu’il a désormais plus d’un an. C’est déjà une bonne raison d’éviter un achat alors qu’un nouveau modèle se profile, mais cette année, il y a encore plus à perdre en achetant maintenant.

L’iPad actuel ne prend pas en charge Apple Intelligence

L’iPad 2025 embarque une puce A16 qui ne prend pas en charge Apple Intelligence. Il ne dispose donc pas de fonctionnalités comme Writing Tools, Image Playground, Clean Up, la traduction en direct, les résumés de notifications, Smart Reply, les messages prioritaires dans Mail, Visual Intelligence et plusieurs autres outils liés à l’IA.

Apple Intelligence est encore récent, et l’absence de ces fonctions peut donc sembler secondaire aujourd’hui. Mais ne pas y avoir accès risque de devenir plus problématique à mesure qu’Apple continuera à déployer de nouvelles fonctionnalités d’IA.

iOS 27 pourrait creuser l’écart

Les rumeurs suggèrent que de grands changements arrivent avec iOS 27. Siri devrait devenir plus intelligent et se transformer en véritable chatbot, l’application Appareil photo devrait intégrer Visual Intelligence, l’application Photos devrait proposer des outils de retouche d’image par IA, et Raccourcis pourrait devenir plus automatisé.

D’autres nouveautés encore inconnues pourraient aussi arriver. L’iPad A16 risque donc de paraître dépassé dans un an ou deux, simplement parce qu’il n’aura pas accès à une partie importante des nouvelles fonctions logicielles d’Apple.

Le prochain iPad devrait être plus durable

Le prochain iPad devrait probablement passer à la puce A18, qui prend en charge Apple Intelligence. Il offrirait de meilleures performances, davantage de RAM et surtout une meilleure pérennité logicielle.

C’est ce dernier point qui compte le plus : attendre le prochain iPad permettrait d’accéder aux fonctions d’IA sur lesquelles Apple investit massivement.

Un nouveau modèle attendu plus tard en 2026

Il faudra toutefois faire preuve de patience, car la date de sortie du prochain iPad reste incertaine. Un lancement aux côtés de l’iPhone 17e d’entrée de gamme aurait eu du sens, mais cela n’a pas eu lieu.

Un nouvel iPad d’entrée de gamme ne devrait pas arriver au premier semestre 2026. Il faudra donc probablement attendre septembre ou octobre.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en mars qu’un iPad d’entrée de gamme mis à jour était « prêt à être lancé » et « toujours prévu pour cette année ». Même si l’attente pourrait durer encore plusieurs mois, il semble préférable de patienter plutôt que d’acheter maintenant, principalement grâce à l’arrivée attendue de la prise en charge d’Apple Intelligence.