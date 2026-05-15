Le portage Mac de Notepad++ renommé Nextpad++ après un conflit de marque

Après la couverture le mois dernier d’un portage Mac non officiel de Notepad++, que le développeur original avait dénoncé pour violation de marque, le litige est désormais réglé grâce à un changement de nom.

Le portage macOS avait auparavant été publié par Andrey Letov sous le nom Notepad++, sans autorisation. Don Ho, qui a créé l’éditeur de code original pour Windows en 2003, s’était publiquement opposé à l’utilisation non officielle de sa marque, ainsi qu’à l’inclusion de son nom et de sa biographie sur la page auteur de l’application.

Notepad++ devient Nextpad++ sur Mac

Après le règlement du différend, l’application a donc été renommée Nextpad++.

Le site de Nextpad++ a été largement mis à jour et précise clairement que l’application est un « portage communautaire open-source et indépendant de Notepad++ vers macOS ».

Ailleurs, la page À propos de Letov décrit le projet comme un portage Mac de la base de code GPL de Notepad++, construit avec Objective-C++, Scintilla et Cocoa, puis distribué sous forme de binaire universel pour les Mac Apple Silicon et Intel. L’application dispose également d’une nouvelle icône.

Un portage qui ne convainc pas tout le monde

Au-delà du nom, John Gruber de Daring Fireball semble loin d’être séduit par le résultat. Il décrit l’application comme ayant quelque chose d’« impie » et suggère que ce portage rapide n’a pu être conçu qu’avec des outils de vibe-coding alimentés par l’IA.

Le site indique que le développement a débuté le 10 mars.