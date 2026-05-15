iPhone 18 : le changement de modem pourrait apporter un avantage discret pour la vie privée

Les rumeurs suggèrent qu’Apple prévoit d’étendre ses modems conçus en interne à toute la gamme iPhone 18, mettant ainsi fin à la prise en charge des modems Qualcomm. Cette transition devrait apporter des améliorations en matière de vitesse et d’efficacité énergétique, mais aussi un avantage peu connu pour la confidentialité.

Dans iOS 26.3, Apple a ajouté un réglage Limiter la position précise, qui réduit la quantité de données de localisation accessibles aux réseaux mobiles, améliorant ainsi la protection de la vie privée des utilisateurs.

Une localisation moins précise pour les opérateurs

Les réseaux mobiles déterminent votre position à partir des informations fournies par les antennes cellulaires auxquelles votre appareil se connecte. Mais lorsque l’option Limiter la position précise est activée, certaines données habituellement transmises aux réseaux mobiles sont restreintes.

Au lieu de connaître une localisation pouvant aller jusqu’à une adresse précise, les opérateurs peuvent être limités au quartier dans lequel se trouve l’appareil.

Le problème, c’est que cette fonctionnalité est actuellement réservée aux appareils équipés d’un modem conçu par Apple, comme le C1 ou le C1X. Cela inclut l’iPhone Air, l’iPhone 16e, l’iPhone 17e et l’iPad Pro M5.

Les appareils équipés de modems Qualcomm, comme les modèles iPhone 17 Pro, ne disposent pas du réglage Limiter la position précise.

Une option qui pourrait s’étendre avec l’iPhone 18

Avec les modèles iPhone 18 Pro et l’iPhone Fold qui devraient adopter la technologie modem d’Apple, cette option de confidentialité pourrait probablement être étendue à toute la gamme iPhone.

La réduction de la précision de localisation n’affecte ni la qualité du signal ni l’expérience utilisateur. Elle ne modifie pas non plus la précision des données de localisation transmises aux services d’urgence lors d’un appel d’urgence.

Cette fonction vise uniquement à limiter les données de localisation fournies aux opérateurs mobiles. Elle est distincte des données de localisation partagées avec les applications via les Services de localisation.

Un déploiement qui dépend aussi des opérateurs

Même si les prochains iPhone d’Apple devraient probablement tous bénéficier de cette nouvelle fonction de confidentialité, les opérateurs doivent aussi en assurer la prise en charge. Pour l’instant, seuls quelques opérateurs ont ajouté cette fonctionnalité.

Aux États-Unis, seul Boost Mobile permet de limiter les données de localisation précise. Au Royaume-Uni, EE, BT et Sky la prennent en charge. Des opérateurs en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Irlande et en Thaïlande l’ont également adoptée, avec un réglage activé par défaut chez tous ces opérateurs.

Les utilisateurs disposant d’une carte SIM physique ou d’une eSIM de n’importe quel opérateur dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni peuvent aussi activer manuellement ce réglage. La liste complète des opérateurs et régions compatibles est disponible sur le site d’Apple.

Le modem C2 serait plus proche des puces Qualcomm

Le modem C2 sur lequel Apple travaillerait serait plus performant que les C1 et C1X, avec des performances similaires aux modems les plus récents de Qualcomm.

Il devrait notamment prendre en charge la 5G mmWave, une fonctionnalité absente des modems C1 et C1X.