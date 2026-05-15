Google dévoile Googlebook, un nouveau laptop IA pensé autour de Gemini

Google a annoncé aujourd’hui une nouvelle gamme de laptops Googlebook, conçus autour de Gemini. Les Googlebook utiliseront un logiciel reposant sur une base combinant Android et ChromeOS.

Google explique que ces nouveaux laptops sont pensés pour Gemini Intelligence, avec une expérience plus personnalisée et plus proactive.

Un Magic Pointer pour activer Gemini

Au lieu d’un curseur classique, les Googlebook disposent d’un Magic Pointer que les utilisateurs peuvent agiter pour activer Gemini. L’IA peut ensuite proposer des suggestions et des réponses contextuelles en fonction de l’élément pointé à l’écran.

Pointer une date dans un email permettrait de créer une réunion, tandis que sélectionner deux images permettrait de les visualiser ensemble. Des outils pour demander, comparer et combiner seraient disponibles avec le Magic Pointer.

Des widgets personnalisés avec Gemini

Create My Widget, une nouvelle fonctionnalité Android, arrivera aussi sur les Googlebook. Les utilisateurs pourront créer des widgets personnalisés à partir d’un prompt Gemini.

Gemini pourra chercher sur internet et se connecter aux applications Google comme Gmail et Calendar afin de créer un tableau de bord personnalisé, ensuite utilisable pour générer des widgets.

Une meilleure continuité avec les smartphones Android

Comme les Googlebook fonctionneront avec Android, il sera plus simple de passer d’un Googlebook à un smartphone Android. Les applications d’un smartphone Android connecté seront disponibles sur le Googlebook, avec un ensemble de fonctionnalités proche de la recopie de l’iPhone proposée par Apple.

La fonction Quick Access permettra de consulter, rechercher ou insérer des fichiers depuis un smartphone directement sur le laptop, sans transfert nécessaire.

Des premiers modèles conçus avec les grands fabricants PC

Google indique travailler avec Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo pour concevoir les premiers Googlebook. Ces machines seront fabriquées avec des matériaux et une conception premium, et proposées dans différents formats et tailles.

Chaque modèle disposera d’une glowbar sur le capot, afin de montrer clairement qu’il s’agit d’un Googlebook.

Google n’a pas encore donné d’information sur le prix des Googlebook. Mais l’utilisation du terme « premium » laisse penser qu’ils pourraient être plus chers que le MacBook Neo à bas prix récemment lancé par Apple.

Il est aussi possible que les Googlebook adoptent un prix proche de celui du MacBook Neo afin de mieux rivaliser avec le laptop d’Apple, à la fois sur le tarif et sur la qualité de fabrication.

Les premiers Googlebook devraient être lancés cet automne.