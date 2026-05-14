Vous devriez peut-être attendre avant d’acheter un nouvel iPhone

Même si une nouveauté est toujours en préparation chez Apple, le moment pourrait être particulièrement propice pour repousser l’achat d’un nouvel iPhone, si vous pouvez vous le permettre.

La raison est simple : Apple travaillerait sur un iPhone spécial pour le 20e anniversaire de l’appareil, prévu pour septembre 2027. Selon les rumeurs, ce modèle bénéficierait du plus grand redesign depuis l’iPhone X en 2017.

Un iPhone anniversaire au design très ambitieux

Selon Bloomberg, l’iPhone du 20e anniversaire aurait des « bords en verre qui se fondent harmonieusement dans l’écran sur les quatre côtés ».

The Information a de son côté rapporté que l’un des premiers prototypes de cet iPhone anniversaire ne présentait aucune bordure autour de l’écran. L’appareil n’aurait eu qu’une « fine bande métallique entourant le milieu de la tranche, là où se trouvent les boutons ».

Apple aurait également pour objectif de supprimer toute découpe dans l’écran, toujours selon The Information. Il reste toutefois incertain que l’entreprise parvienne à placer à la fois la caméra frontale et le système Face ID sous l’écran dès l’année prochaine.

Un modèle qui pourrait valoir l’attente

Dans l’ensemble, Apple semble avoir des ambitions importantes pour cet iPhone du 20e anniversaire. Cela en ferait un modèle potentiellement particulièrement intéressant à attendre, surtout si vous n’avez pas besoin de changer immédiatement de smartphone.

Ce conseil ne s’applique évidemment pas aux utilisateurs qui remplacent leur iPhone chaque année quoi qu’il arrive. Mais le client moyen conserve généralement son iPhone entre deux et quatre ans.

Les prochains iPhone attendus avant 2027

En attendant, Apple devrait lancer l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et son tout premier iPhone pliable en septembre 2026.

Ces modèles seraient ensuite suivis par l’iPhone 18, l’iPhone 18e et un iPhone Air de deuxième génération autour de mars 2027.