iOS 27 apporterait une refonte majeure de Siri avec une interface de chat et une app dédiée

Apple prépare une version profondément remaniée de Siri dans iOS 27. L’assistant personnel évoluerait vers un chatbot plus performant et un agent IA capable de rivaliser avec ChatGPT, Claude et Gemini.

Avec cette transformation de Siri, Apple prévoirait plusieurs changements de design liés à l’assistant dans iOS 27, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Siri serait largement intégré à la Dynamic Island dans iOS 27, mais Apple lancerait aussi pour la première fois une application Siri dédiée.

Siri s’installerait dans la Dynamic Island

Lorsque Siri serait activé avec la commande vocale ou via le bouton latéral de l’iPhone, une animation en forme de pilule apparaîtrait dans la Dynamic Island.

Quand une question serait posée à Siri ou qu’une tâche lui serait confiée, une carte de résultats transparente s’afficherait. En la faisant glisser, l’utilisateur accéderait à un mode conversation ressemblant à une discussion iMessage.

Cette interface intégrerait de petites cartes pour la météo, les notes, les prochains rendez-vous et d’autres informations pertinentes selon les demandes.

Une application Siri pour retrouver ses conversations

Apple concevrait également une application Siri complète dédiée aux conversations avec l’assistant. Elle permettrait aux utilisateurs de retrouver leurs anciens échanges et de commencer de nouvelles discussions avec Siri.

L’application afficherait une grille de rectangles contenant des résumés des conversations passées. Les utilisateurs pourraient toucher l’une de ces cartes pour reprendre un échange, utiliser une barre de recherche ou appuyer sur un bouton « + » pour démarrer une nouvelle conversation.

Cette app prendrait aussi en charge l’importation d’images et de documents. Les utilisateurs pourraient écrire à Siri au clavier ou utiliser la saisie vocale.

Une recherche système plus intelligente

En balayant vers le bas depuis le haut au centre de l’écran dans n’importe quelle app, les utilisateurs activeraient une interface de recherche à l’échelle du système. Une barre Search or Ask apparaîtrait dans la Dynamic Island pour saisir ou dicter des questions.

Cette fonction Search or Ask serait proche de Spotlight, mais Bloomberg indique qu’elle afficherait des résultats plus avancés et davantage de données issues des applications.

Siri serait capable d’aller chercher des informations sur le web afin de fournir des réponses détaillées aux questions habituellement posées aux chatbots. Ses réponses incluraient des listes à puces d’informations et de grandes images.

Apple ouvrirait davantage Siri aux autres chatbots

Même si Siri resterait l’option par défaut dans la barre de recherche, un appui sur celle-ci permettrait aux utilisateurs de choisir d’autres chatbots, comme ChatGPT ou Gemini.

Apple prévoit aussi de permettre aux utilisateurs de sélectionner des services d’IA tiers comme options par défaut pour certaines fonctions Apple Intelligence, notamment Writing Tools et Image Playground. Cette évolution élargirait l’intégration d’Apple Intelligence au-delà de ChatGPT.

Image Playground devrait aussi être revu

Apple prévoit également de revoir l’application Image Playground. L’interface de génération d’une nouvelle image proposerait moins de contrôles et une option describe a change permettant de modifier les images créées.

Les images déjà générées seraient affichées dans une grille avec des angles plus arrondis. Au lieu d’un bouton New Image, Apple utiliserait un simple bouton « + ».

Apple aurait aussi testé de nouveaux modèles capables de produire des images plus réalistes. iOS 27 pourrait donc apporter de nouvelles capacités de génération d’images.

Apple préparerait enfin des changements pour l’application Appareil photo, l’application Photos, Wallet et Raccourcis, ainsi que de possibles ajustements de Liquid Glass.