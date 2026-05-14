Google simplifie le partage de fichiers entre Android et iPhone

Google a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de partage de fichiers qui devraient permettre aux utilisateurs Android d’envoyer plus facilement des fichiers vers des utilisateurs d’iPhone.

Quick Share est déjà compatible avec AirDrop d’Apple sur certains appareils Android, mais Google indique que cette compatibilité sera étendue aux appareils Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi et HONOR en 2026.

Quick Share s’étend à davantage de smartphones Android

Sur les appareils Android qui ne sont pas compatibles avec AirDrop, Quick Share pourra générer un QR code permettant de partager instantanément du contenu avec des appareils iOS via le cloud.

Cette fonctionnalité de partage par QR code commence à être déployée dès aujourd’hui sur tous les appareils Android. Elle devrait être pleinement disponible dans le mois à venir.

Google précise également vouloir rendre Quick Share disponible dans des applications comme WhatsApp dans un avenir proche.

Le passage de l’iPhone vers Android devient plus simple

Google indique avoir aussi travaillé avec Apple pour faciliter le passage d’un iPhone vers un appareil Android. Ces fonctionnalités ont dû être mises en place par les deux entreprises dans le cadre du Digital Markets Act européen.

Apple a intégré cette nouveauté dans iOS 26.3, tandis que Google précise qu’elle arrivera sur les appareils Samsung Galaxy et Google Pixel en 2026.

Le processus de transfert permettra de migrer sans fil une eSIM, les mots de passe, les photos, les messages, les apps, les contacts et la disposition de l’écran d’accueil d’un iPhone vers un appareil Android.

Google a également mis en place des outils similaires pour simplifier le passage dans l’autre sens, d’un appareil Android vers un iPhone.