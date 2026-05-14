Apple Watch Series 12 et watchOS 27 : à quoi s’attendre plus tard cette année

Même si peu d’informations ont circulé au sujet des prochains modèles d’Apple Watch, quelques rumeurs évoquent déjà de possibles changements de design et de nouvelles fonctionnalités pour watchOS 27.

Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 devraient être lancées en septembre. Voici les principales nouveautés matérielles et logicielles évoquées par les rumeurs. Une nouvelle Apple Watch SE ne serait pas attendue cette année, puisque ce modèle a été mis à jour l’an dernier et qu’il est généralement renouvelé tous les deux à trois ans.

Apple présentera watchOS 27 lors de la keynote de la WWDC 2026, prévue le lundi 8 juin. Une bêta développeur devrait être disponible immédiatement après l’événement. Une bêta publique est généralement proposée en juillet, avant une sortie large de la mise à jour en septembre.

Touch ID pourrait arriver sur l’Apple Watch

Touch ID pourrait faire son apparition sur l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4, selon du code logiciel interne d’Apple qui a fuité en ligne l’an dernier.

Touch ID serait probablement intégré au bouton latéral de l’Apple Watch. Les utilisateurs pourraient ainsi déverrouiller leur montre avec leur empreinte digitale au lieu de saisir un code.

Même si de nouvelles références à Touch ID ont été découvertes dans le code, rien ne garantit qu’Apple concrétisera ce projet, que ce soit cette année ou plus tard. Des sources crédibles comme Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo n’ont d’ailleurs pas encore évoqué l’arrivée de Touch ID sur l’Apple Watch cette année.

De nouvelles puces après une année sans évolution

L’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3 embarquent toutes la même puce S10 que les modèles de l’année précédente. En revanche, le code Apple ayant fuité indique que les Series 12 et Ultra 4 recevront une nouvelle puce.

On ne sait pas encore si cette puce portera le nom S11 ou S12, mais des améliorations de performances sont attendues dans tous les cas.

Un nouveau cadran modulaire

watchOS 27 inclurait de nouveaux cadrans, dont une variante du cadran Modular Ultra, actuellement réservé à l’Apple Watch Ultra.

Cette nouveauté pourrait permettre à davantage d’utilisateurs de profiter d’un cadran très dense en informations, particulièrement adapté au suivi sportif, à la météo, à la santé et aux complications avancées.

De nouvelles fonctions Apple Intelligence

Sur watchOS 26, les fonctionnalités Apple Intelligence suivantes sont disponibles sur une Apple Watch lorsqu’elle est associée à un iPhone 15 Pro ou plus récent : Workout Buddy, la traduction en direct dans Messages et les résumés de notifications.

Lorsqu’elle a annoncé les dates de la WWDC 2026, Apple a promis de présenter des avancées en matière d’IA sur l’ensemble de ses plateformes. On peut donc raisonnablement supposer que watchOS 27 ajoutera de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence alimentées par l’iPhone.

De nouvelles fonctions satellite

L’Apple Watch Ultra 3 dispose d’une connectivité satellite intégrée. Elle permet d’utiliser SOS d’urgence, Localiser et Messages par satellite sans dépendre d’un iPhone.

iOS 27 devrait intégrer jusqu’à cinq nouvelles fonctionnalités satellite. Parmi elles, deux pourraient probablement être étendues à watchOS 27 : Apple Plans par satellite et la prise en charge des photos dans Messages par satellite.

Le mois dernier, Amazon a annoncé son intention d’acquérir Globalstar, l’entreprise satellite qui alimente les fonctionnalités satellite d’Apple sur l’iPhone 14 et les modèles plus récents, ainsi que sur l’Apple Watch Ultra 3.

Dans la foulée, Amazon a indiqué avoir signé un accord avec Apple afin de fournir une connectivité satellite pour les fonctionnalités actuelles et futures de l’iPhone et de l’Apple Watch.