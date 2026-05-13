macOS Tahoe 26.5 est maintenant disponible

Apple a publié cette semaine macOS Tahoe 26.5, la cinquième mise à jour majeure du système d’exploitation macOS Tahoe. macOS Tahoe 26.5 arrive sept semaines après la sortie de macOS Tahoe 26.4.

Les utilisateurs de Mac peuvent télécharger cette nouvelle version en ouvrant l’application Réglages Système, puis en se rendant dans la section Mise à jour de logiciels.

Apple Plans gagne une nouvelle section

macOS Tahoe 26.5 ajoute une section Lieux suggérés à l’interface de recherche dans l’application Apple Plans.

La mise à jour prépare également l’arrivée de publicités dans Apple Plans, attendues cet été.

L’App Store prépare une nouvelle option d’abonnement

L’App Store bénéficie aussi d’une option d’abonnement mensuel qui permettra aux utilisateurs de payer un prix plus bas chaque mois, tout en acceptant de s’engager sur une période de 12 mois.

Cette nouveauté pourrait rendre certains abonnements plus accessibles au mois le mois, tout en offrant aux développeurs une meilleure visibilité sur la durée d’engagement.

Des corrections de bugs attendues

La mise à jour inclut probablement plusieurs corrections de bugs et des améliorations de performances en arrière-plan.

Aucune autre nouvelle fonctionnalité notable n’a toutefois été repérée pendant la période de bêta-test.