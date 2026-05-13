L’iPhone 18 Pro pourrait avoir un prix de départ « agressif » malgré la crise de la RAM

Alors que la pénurie actuelle de puces RAM pousse certains fabricants de smartphones Android à augmenter leurs prix, un analyste estime qu’Apple pourrait profiter de la situation avec les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Dans une note de recherche publiée aujourd’hui chez GF Securities, l’analyste Jeff Pu indique qu’il s’attend à voir Apple surperformer sur le marché des smartphones grâce à une stratégie tarifaire « agressive » pour les modèles iPhone 18 Pro.

Apple pourrait limiter la hausse des prix

Jeff Pu avait précédemment prédit que les prix de départ des iPhone 18 Pro resteraient inchangés, ou seulement légèrement supérieurs à ceux des iPhone 17 Pro.

Aux États-Unis, l’iPhone 17 Pro est proposé à partir de 1 099 dollars, tandis que l’iPhone 17 Pro Max commence à 1 199 dollars, avec 256 Go de stockage. Les deux appareils sont équipés de 12 Go de RAM, et les modèles iPhone 18 Pro devraient conserver la même quantité de mémoire vive.

Apple a indiqué s’attendre à des coûts de mémoire nettement plus élevés sur le trimestre en cours, de mars à juin. L’entreprise n’est donc pas totalement épargnée par le problème.

La taille d’Apple pourrait jouer en sa faveur

La puissance d’achat d’Apple lui donne probablement davantage de marge de manœuvre auprès des fournisseurs de RAM que la plupart des fabricants de smartphones Android, voire tous.

Jeff Pu avait aussi indiqué précédemment qu’il s’attendait à ce qu’Apple trouve des moyens de réduire les coûts de certains autres composants de l’iPhone, notamment l’écran et les appareils photo.

Plusieurs nouveautés attendues sur l’iPhone 18 Pro

Les modèles iPhone 18 Pro devraient, selon les rumeurs, intégrer une Dynamic Island plus petite, une puce A20 Pro plus rapide, une ouverture variable pour au moins un appareil photo arrière, un bouton Camera Control simplifié, la 5G par satellite, un coloris spécial « cerise foncé » et d’autres nouveautés.

Apple devrait présenter les modèles iPhone 18 Pro en septembre, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e sont attendus autour de mars 2027.