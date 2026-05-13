iOS 27 : app Appareil photo personnalisable, ajustements de Météo, Safari & Liquid Glass

Apple prévoit de rendre l’application Appareil photo plus personnalisable dans iOS 27, selon Bloomberg. Les utilisateurs pourront choisir les fonctionnalités qu’ils veulent voir apparaître dans l’application, comme le flash, l’exposition, le minuteur, la profondeur de champ, les styles photographiques et la résolution.

Les commandes de l’appareil photo, présentées comme des widgets, pourront être placées en haut de l’interface dans l’ordre souhaité. Les utilisateurs pourront choisir ces widgets depuis un tiroir transparent qui apparaîtra depuis le bas de l’application.

Une interface photo pensée pour les utilisateurs avancés

Les widgets seront organisés en plusieurs catégories, notamment les commandes de base, les réglages manuels et les paramètres. Apple conserverait la disposition par défaut actuelle, avec des boutons d’accès rapide pour le flash, Live Photos et le mode Nuit.

Cette nouvelle interface personnalisable serait toutefois proposée comme une présentation avancée, destinée à séduire les utilisateurs professionnels ou ceux qui veulent un contrôle plus précis de l’appareil photo de l’iPhone.

Les différents modes, comme photo et vidéo, disposeront de leurs propres ensembles de widgets. Ce sera aussi le cas d’un nouveau mode Appareil photo Siri qu’Apple prévoit d’ajouter à l’application.

Ce mode Siri intégrera les fonctionnalités de Visual Intelligence, actuellement accessibles via le bouton Camera Control ou le bouton Action.

Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent accéder à l’ensemble des commandes de l’appareil photo depuis le coin supérieur droit de l’application. Avec iOS 27, cette vue serait déplacée à droite du bouton de déclenchement. Apple ajouterait aussi de nouvelles options de grille et de niveau.

Météo et Safari devraient aussi évoluer

Dans l’application Météo, Apple prévoirait un nouveau panneau Conditions permettant de basculer entre la température, la pluie et le vent. Il reprendrait l’interface déjà disponible lorsque l’on touche l’un des modules météo dans la version actuelle de l’application.

Apple prévoit également d’ajouter une page de démarrage mise à jour dans Safari. Elle afficherait quatre onglets en haut de l’écran pour passer rapidement entre les favoris, les signets, la liste de lecture et l’historique.

Apple corrigerait certains choix liés à Liquid Glass

Selon Bloomberg, des changements de design à l’échelle du système sont aussi prévus. La barre d’onglets dans des applications comme Apple Music, Podcasts, News et Apple TV serait ajustée afin de fusionner la recherche avec les autres options de navigation.

Apple avait séparé la recherche dans plusieurs applications lors de l’introduction de Liquid Glass. L’entreprise semble désormais vouloir revenir à une approche plus unifiée, plus proche du design précédent.

De nouvelles animations et options de personnalisation

Lors de l’utilisation du clavier à l’écran, une nouvelle animation montrerait les touches glisser depuis le bas de l’interface de l’iPhone. Apple ajouterait aussi des commandes annuler et rétablir pour corriger les actions effectuées lors de la personnalisation de la disposition des icônes et des widgets sur l’écran d’accueil.

Apple prévoit de présenter iOS 27 lors de la Worldwide Developers Conference, qui débutera le 8 juin.