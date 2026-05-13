Apple Vision Pro : le prochain modèle n’arrivera pas avant au moins 2 ans, selon Gurman

Apple n’a pas totalement abandonné le Vision Pro, mais les personnes qui espèrent voir arriver un successeur devront patienter au moins deux années supplémentaires, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman rejette l’idée selon laquelle Apple aurait complètement tourné la page de son casque. Le journaliste, généralement bien informé, affirme que l’entreprise continue de développer en coulisses de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, avec l’objectif de produire un jour un casque fermé moins cher et plus léger.

Un Vision Pro plus léger n’est pas encore en développement actif

Pour autant, aucun produit de ce type ne serait actuellement en développement actif. Le fameux « Vision Air », évoqué depuis longtemps par les rumeurs, aurait même été annulé l’an dernier.

Si un nouvel appareil dans l’esprit du Vision Pro finit par voir le jour, Gurman indique qu’il ne l’attendrait pas avant « environ deux années supplémentaires au minimum ». La raison serait simple : une grande partie des talents d’Apple spécialisés dans le matériel de réalité mixte aurait été réaffectée à d’autres projets.

Les lunettes connectées deviennent la priorité d’Apple

Le projet de lunettes connectées d’Apple serait désormais au centre des efforts de l’entreprise. D’anciens membres du Vision Products Group auraient été transférés vers cette équipe, mais aussi vers le développement du chatbot Siri.

Apple travaillerait également sur d’autres produits portables liés à l’IA, comme des AirPods avec caméras et un pendentif IA prévu pour plus tard.

Un lancement difficile pour le Vision Pro

Le lancement compliqué du Vision Pro en boutique a récemment été largement détaillé dans un livre de Noam Scheiber, journaliste spécialisé dans le monde du travail au New York Times.

Selon lui, l’érosion progressive de la force de vente d’Apple au cours de la dernière décennie aurait directement contribué au lancement décevant de ce casque vendu 3 499 dollars.

Apple a rafraîchi le Vision Pro en octobre 2025 avec un modèle mis à jour intégrant une puce M5.