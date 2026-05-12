Un écran d’iPhone beaucoup plus lumineux, ce n’est pas pour bientôt

Le leaker chinois Instant Digital affirme aujourd’hui que l’iPhone 18 Pro ne bénéficiera pas de la technologie OLED à double couche. Il ajoute que la gestion thermique actuelle d’Apple reste un facteur limitant pour maintenir une forte luminosité en extérieur sur les iPhone Pro.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, Instant Digital a répondu à une question sur l’arrivée de l’OLED à double couche sur iPhone par une formule très claire : « Dans tous les cas, le 18 Pro ne l’aura définitivement pas. »

L’iPhone 18 Pro ne passerait pas encore à l’OLED à double couche

Plus tôt cette semaine, le leaker était revenu sur les prédictions de l’an dernier, en soulignant que l’iPhone 17 Pro avait peu progressé de manière significative dans sa capacité à maintenir des pics de luminosité en extérieur.

Selon Instant Digital, sans changement dans la stratégie de limitation thermique d’Apple, l’OLED à double couche serait la seule voie permettant d’améliorer nettement la luminosité réelle en usage quotidien.

Cette analyse correspond à d’autres rumeurs déjà publiées. Un rapport datant d’août dernier indiquait qu’Apple avait établi un plan de production sur deux ans pour adapter l’OLED tandem à l’iPhone. Mais Apple n’aurait pas encore décidé si les dalles seraient développées avec Samsung Display ou LG Display, ce qui laisse envisager une arrivée pas avant 2028.

Apple étudierait une version simplifiée de l’OLED tandem

Le même rapport précisait que la variante étudiée par Apple serait différente de l’OLED tandem complet utilisé dans l’iPad Pro.

Plutôt que d’empiler deux couches RGB complètes, Apple évaluerait un design dit de « tandem simplifié », qui doublerait uniquement la couche de sous-pixels bleus, tout en conservant les sous-pixels rouges et verts sur une seule couche.

Pour l’iPhone 18 Pro, l’amélioration d’écran envisagée serait plutôt le passage à la technologie LTPO+. Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, Apple devrait finaliser les validations de dalles pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max avec Samsung Display et LG Display.

Le chinois BOE serait quant à lui exclu du segment premium en raison de problèmes de qualité et de rendement avec sa propre technologie LTPO+.

LTPO+ améliorerait surtout l’autonomie

Le passage du LTPO standard utilisé dans l’iPhone 17 Pro au LTPO+ devrait améliorer l’efficacité énergétique en permettant un contrôle plus fin de l’émission lumineuse OLED.

En revanche, cette évolution ne réglerait pas le problème du pic de luminosité ni celui de la limitation thermique, qui réduit la luminance maintenue en extérieur.

L’OLED à double couche répondrait à ces deux problèmes. Comme chaque couche émissive fonctionne à une intensité plus faible pour atteindre un niveau de luminosité donné, l’écran produit moins de chaleur. Cela réduit la pression thermique qui pousse actuellement les dalles d’Apple à limiter leurs performances lors d’une utilisation prolongée.

L’iPad Pro M4 a été le premier produit Apple à adopter cette technologie. Les commentaires d’Instant Digital suggèrent toutefois que les utilisateurs d’iPhone devront patienter encore longtemps avant d’en profiter.