Reddit commence à bloquer son site mobile pour pousser les utilisateurs vers son application

Le réseau social Reddit a récemment commencé à bloquer certains visiteurs mobiles de son site web, tout en les incitant à télécharger l’application officielle Reddit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette décision est loin de faire l’unanimité auprès des utilisateurs.

Si vous visitez reddit.com depuis votre iPhone aujourd’hui, vous pourriez voir apparaître une nouvelle fenêtre impossible à fermer, vous demandant de « télécharger l’application pour continuer à utiliser Reddit ».

Un test qui agace les utilisateurs mobiles

Un porte-parole de Reddit a déclaré à Ars Technica qu’il s’agissait d’« un test auprès d’un petit sous-ensemble d’utilisateurs mobiles fréquents non connectés, les invitant à télécharger l’application après avoir visité le site ».

Il a ajouté : « Ces utilisateurs connaissent déjà Reddit et nous avons constaté que l’expérience est bien meilleure pour eux dans l’application. L’application offre une expérience plus personnalisée et les utilisateurs peuvent trouver plus facilement des communautés correspondant à leurs centres d’intérêt. »

Depuis, des utilisateurs se sont rendus sur des communautés comme r/bugs et r/help pour exprimer leur mécontentement face au blocage du site web sur mobile. « Mes jours de navigation anonyme sont-ils terminés ? », a demandé l’un d’eux.

Une nouvelle étape dans la monétisation de Reddit

Victor Tangermann, de Futurism, a évoqué cette publicité agressive la semaine dernière, en suggérant que ce changement était le dernier signe de l’« enshittification » de la plateforme. Ce néologisme, popularisé par l’auteur Cory Doctorow, décrit la manière dont certaines entreprises technologiques dégradent volontairement leurs services afin de maximiser leurs profits.

Malgré une croissance régulière de son nombre d’utilisateurs et 121 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Reddit peine encore à trouver une trajectoire claire de monétisation depuis son entrée en Bourse il y a deux ans.

La principale source de revenus du site reste la publicité, ce qui explique sa volonté d’inciter les utilisateurs à se connecter dans l’application mobile, où Reddit peut suivre leur activité de manière plus continue.

Reddit, l’IA et les données des utilisateurs

En 2024, Reddit a également signé un contrat controversé avec OpenAI, permettant au créateur de ChatGPT d’entraîner ses modèles d’IA à partir des publications soumises par les utilisateurs. Reddit est par ailleurs engagé dans des batailles judiciaires avec Perplexity et Anthropic au sujet d’une utilisation présumée illégale de ses données.

Selon le Financial Times, plus de la moitié de la population américaine consulte Reddit chaque semaine. Mais une grande partie de cette découverte provient des recherches Google, ce qui suggère que le site surnommé « la page d’accueil d’internet » avance sur une ligne de crête entre la monétisation des interactions et le risque de freiner la croissance de l’engagement.

Une relation déjà tendue avec une partie de sa communauté

Ce n’est pas la première fois que Reddit s’aliène une partie de ses utilisateurs. En 2023, la plateforme a cessé de permettre aux utilisateurs de refuser la personnalisation publicitaire.

La même année, avant son introduction en Bourse, Reddit a commencé à faire payer les développeurs pour accéder à son API. Cette décision a entraîné la fermeture de plusieurs clients Reddit populaires, dont Apollo.