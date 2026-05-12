macOS 27 : deux autres changements fuitent avant la WWDC le mois prochain

macOS 27 bénéficiera d’un « léger redesign » par rapport à macOS Tahoe, selon les dernières informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg.

Dans sa newsletter Power On publiée aujourd’hui, Gurman explique que ces changements de design devraient améliorer la lisibilité de l’interface Liquid Glass de macOS Tahoe.

Apple veut améliorer la lisibilité de Liquid Glass

« Si vous avez utilisé Tahoe, vous connaissez probablement certains de ses défauts, notamment les effets de transparence et les ombres qui peuvent rendre les listes et les autres zones riches en texte plus difficiles à lire. Le problème est particulièrement visible dans le centre de contrôle, le Finder et les applications avec des barres latérales et des listes denses. À plusieurs endroits, les nouvelles textures réduisent la clarté du texte ou créent de la confusion dans l’interface. […] »

« Apple doit clairement affiner l’expérience pour les utilisateurs Mac et rendre le logiciel plus abouti. On m’a dit que l’entreprise préparait ce que certaines personnes en interne considèrent comme un « léger redesign » pour macOS 27. Avec la prochaine mise à jour, Apple veut corriger les problèmes liés aux ombres et aux effets de transparence. »

Ce changement ne devrait donc pas transformer radicalement macOS, mais plutôt corriger certains défauts visuels introduits avec l’interface Liquid Glass. L’objectif serait de rendre le système plus lisible, plus cohérent et plus agréable à utiliser au quotidien, notamment dans les zones où le texte est très présent.

Safari pourrait organiser automatiquement les onglets

Mark Gurman indique également que macOS 27 intégrera une nouvelle fonctionnalité de Safari capable d’organiser automatiquement les onglets du navigateur en groupes. Cette fonction, déjà révélée précédemment par MacRumors, devrait aussi être disponible sur iOS 27 et iPadOS 27.

Voici comment Gurman décrit cette nouveauté baptisée Organize Tabs :

« On m’a dit que, dans les versions de test d’iOS 27, le bouton situé en haut au centre, sur lequel les utilisateurs peuvent appuyer pour passer d’un groupe d’onglets à l’autre, propose une nouvelle option appelée « Organize Tabs ». Vous pouvez choisir si vous voulez que le regroupement se fasse automatiquement ou non. »

Cette fonction pourrait faciliter la gestion des onglets pour les utilisateurs qui jonglent avec de nombreuses pages ouvertes dans Safari. En automatisant la création ou le rangement des groupes, Apple chercherait probablement à rendre son navigateur plus pratique, en particulier sur Mac, iPad et iPhone.

Une annonce attendue à la WWDC 2026

Apple présentera macOS 27 lors de la keynote de la WWDC 2026, prévue le lundi 8 juin.

La première bêta développeur de macOS 27 devrait être disponible juste après la keynote. Une bêta publique est généralement proposée en juillet, avant une sortie finale de la mise à jour pour tous les utilisateurs en septembre.