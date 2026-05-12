Attention : les messages privés Instagram perdent leur chiffrement de bout en bout

Depuis quelques jours, le chiffrement de bout en bout des messages privés Instagram n’est plus disponible. Les DM envoyés à d’autres personnes sur Instagram ne bénéficient donc plus d’un chiffrement complet, et vos conversations ne sont plus protégées contre Meta.

Meta peut potentiellement voir le contenu des messages échangés entre les utilisateurs sur Instagram. Ces informations peuvent également être partagées avec des forces de l’ordre dans le monde entier.

Une option peu visible depuis 2023

Le chiffrement de bout en bout était disponible en option sur Instagram depuis 2023, mais Meta l’a discrètement supprimé. L’entreprise a expliqué à The Guardian plus tôt cette année qu’elle retirait cette fonctionnalité parce qu’elle n’avait pas été assez adoptée.

Dans le même temps, Meta ne l’avait jamais activée par défaut et n’avait pas vraiment informé les utilisateurs de son existence. Pour envoyer un message chiffré, il fallait activer l’option manuellement pour chaque conversation, en allant chercher un réglage peu visible dans les paramètres de discussion. Meta n’avait d’ailleurs jamais déployé cette fonctionnalité auprès de tous les utilisateurs d’Instagram.

« Très peu de personnes activaient le chiffrement de bout en bout dans les messages privés, nous supprimons donc cette option d’Instagram dans les prochains mois », a déclaré Meta.

Meta suggère aux personnes qui veulent conserver un chiffrement de bout en bout d’utiliser WhatsApp, une autre application de messagerie appartenant au groupe. iMessage et d’autres applications comme Signal, qui n’appartiennent pas à Meta, proposent également le chiffrement de bout en bout.

Des enjeux juridiques et publicitaires

Les forces de l’ordre et les associations de protection de l’enfance demandent depuis longtemps à Meta de supprimer le chiffrement. Mais l’entreprise pourrait aussi tirer un avantage direct de ce retrait.

Il est possible que Meta puisse désormais utiliser le contenu des messages privés pour ses algorithmes publicitaires ou pour entraîner ses chatbots. Meta affirme que le contenu des DM n’est pas utilisé aujourd’hui pour les publicités ciblées, mais certaines formulations laissent une marge d’utilisation pour l’amélioration de ses produits.

Une décision liée au Take It Down Act

La décision de Meta de supprimer le chiffrement de bout en bout d’Instagram intervient 11 jours avant l’entrée en vigueur du Take It Down Act. Cette loi obligera les plateformes à retirer les images intimes non consenties, comme les deepfakes, dans un délai de 48 heures après une demande de suppression.

Avec le chiffrement de bout en bout en place, Meta ne pouvait pas accéder au contenu nécessaire pour se conformer à cette obligation.

Les utilisateurs d’Instagram qui disposaient encore de discussions chiffrées de bout en bout ont reçu des instructions pour télécharger les médias ou les messages qu’ils souhaitent conserver.

WhatsApp et Messenger restent chiffrés pour l’instant

L’année dernière, Meta a commencé à utiliser les conversations privées avec l’IA générative pour personnaliser les contenus et les recommandations publicitaires sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Cela montre que les limites semblent assez larges concernant les données que l’entreprise peut exploiter pour générer des revenus.

Pour le moment, WhatsApp et Messenger continuent de proposer le chiffrement de bout en bout.