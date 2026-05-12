Apple Watch : les prochains modèles sans Touch ID, mais avec une meilleure autonomie

Apple privilégierait des batteries plus grandes et des capteurs de santé plus avancés plutôt que l’authentification par empreinte digitale sur l’Apple Watch, selon une nouvelle affirmation d’un leaker chinois réputé.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, Instant Digital a contredit les récentes spéculations autour de l’arrivée de la reconnaissance biométrique sur la gamme de montres connectées d’Apple. Selon lui, l’entreprise serait toujours satisfaite de laisser les utilisateurs déverrouiller leur Apple Watch via leur iPhone associé.

Touch ID ne serait pas une priorité pour Apple

L’ajout de capteurs Touch ID entraînerait un coût supplémentaire et occuperait un espace interne précieux, qui pourrait autrement être utilisé pour augmenter la capacité de la batterie. D’après le leaker, il s’agit d’un compromis qu’Apple ne serait pas prête à faire à ce stade.

En août dernier, MacRumors avait confirmé des lignes de code découvertes par Macworld, suggérant que Touch ID pourrait arriver sur l’Apple Watch Series 12 ou l’Apple Watch Ultra 4. Cette découverte avait alimenté l’idée qu’Apple pourrait placer le capteur Touch ID sous l’écran, ou l’intégrer au bouton latéral, comme sur l’iPad mini et l’iPad Air.

L’autonomie et la santé avant le design

En l’état, les modèles d’Apple Watch prévus pour 2026 ne devraient pas bénéficier de changements majeurs de design. Une évolution esthétique ne serait pas attendue avant 2028 au plus tôt.

Lorsqu’elle arrivera, Apple pourrait introduire une technologie de surveillance non invasive de la glycémie. Mais pour l’instant, cette fonctionnalité resterait encore à un stade précoce de développement.