11 raisons d’attendre l’iPhone 18 Pro

Nous ne sommes plus qu’à quatre mois du lancement de la prochaine gamme premium de smartphones Apple. Et même si l’on ne s’attend pas à une révolution majeure en matière de fonctionnalités, plusieurs améliorations sont tout de même attendues sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Un élément important mérite d’être souligné : Apple prévoirait un changement majeur dans son calendrier de lancement des iPhone cette année, avec un déploiement en deux temps à partir de la gamme iPhone 18. Cela signifie que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone pliable (surnommé « iPhone Ultra ») seraient lancés en septembre 2026, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone 18e arriveraient au printemps 2027.

Un design proche de l’iPhone 17 Pro

Les rumeurs suggèrent que la gamme iPhone 18 Pro conservera en grande partie le même design que les modèles iPhone 17 Pro. La plupart des informations indiquent que le système photo arrière resterait visuellement identique à celui de la génération actuelle, avec un « plateau » surélevé intégrant trois objectifs disposés en triangle. De récentes maquettes laissent toutefois penser que ce plateau pourrait être plus épais, avec des objectifs individuels davantage proéminents.

Les tailles d’écran devraient également rester inchangées. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max continueraient ainsi d’utiliser des dalles de 6,3 pouces et 6,9 pouces, les mêmes dimensions introduites avec la gamme iPhone 16 Pro.

Les modèles iPhone 18 Pro pourraient en revanche abandonner l’aspect bicolore actuel du dos de l’iPhone 17 Pro, au profit d’une esthétique plus homogène. Apple aurait aussi revu le « processus de remplacement » du verre arrière afin de réduire l’écart de couleur entre le verre Ceramic Shield 2 et le cadre en aluminium, pour obtenir un rendu plus uniforme.

Une autonomie encore meilleure

L’iPhone 18 Pro Max devrait intégrer une batterie plus grande afin de conserver une autonomie parmi les meilleures du marché, selon un leaker chinois. L’utilisateur de Weibo connu sous le nom Digital Chat Station affirme que l’iPhone 18 Pro Max disposera d’une batterie de 5 100 à 5 200 mAh.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max possède actuellement la plus grosse batterie jamais intégrée dans un iPhone, avec 5 088 mAh. Apple indique qu’il peut atteindre jusqu’à 39 heures d’autonomie.

Selon une autre rumeur, le châssis de l’iPhone 18 Pro Max serait légèrement plus épais que celui de l’iPhone 17 Pro Max, ce qui porterait son poids à environ 243 grammes. Il serait alors environ 3 grammes plus lourd que l’iPhone 14 Pro Max, qui est aujourd’hui le modèle le plus lourd jamais produit par Apple. La cause la plus probable serait cette batterie plus imposante.

Une Dynamic Island plus petite

Les rumeurs continuent de circuler autour de l’arrivée éventuelle de Face ID sous l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro. Les sources restent toutefois divisées sur le calendrier réel de cette technologie. Une telle évolution permettrait de placer le système TrueDepth sous la dalle, supprimant ainsi le besoin de l’actuelle découpe Dynamic Island.

Selon Wayne Ma de The Information, Apple viserait un design sans Dynamic Island, remplacée par un simple trou pour la caméra dans le coin supérieur gauche de l’écran. D’autres sources contestent toutefois cette version. L’analyste spécialisé dans les écrans Ross Young estime que Face ID sous l’écran est possible sur l’iPhone 18 Pro, mais qu’une Dynamic Island plus petite resterait présente.

Mark Gurman de Bloomberg va dans le même sens, en indiquant que les nouveaux modèles devraient intégrer une Dynamic Island affinée plutôt qu’une suppression totale. Apple testerait aussi une nouvelle technologie de miniaturisation de la caméra afin de réduire la taille du capteur frontal actuellement logé dans la Dynamic Island.

Le leaker Ice Universe, également présent sur Weibo, affirme que la découpe de la Dynamic Island des iPhone 18 Pro serait environ 35 % plus étroite que celle des iPhone 17 Pro. Elle mesurerait précisément autour de 13,5 mm de large, contre environ 20,7 mm aujourd’hui.

De son côté, le leaker chinois Instant Digital propose encore une autre version. Selon lui, la Dynamic Island serait bien réduite, mais Face ID et la caméra sous l’écran ne feraient pas leurs débuts cette année. Les dernières informations indiquent qu’Apple étudierait deux options pour la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro : conserver le moule d’écran de l’iPhone 17 Pro, ou introduire une « mini Dynamic Island » rendue possible par le déplacement sous l’écran des composants de réception et d’émission de Face ID.

Un écran LTPO+ plus efficace

Les modèles iPhone 18 Pro utiliseraient une technologie d’écran LTPO+, plus économe en énergie que la technologie LTPO actuelle de la gamme iPhone 17. Cette amélioration pourrait aussi contribuer à une meilleure autonomie, puisque le LTPO+ permettrait un contrôle plus fin de l’émission lumineuse OLED.

Concrètement, l’écran serait capable d’optimiser plus efficacement son fonctionnement en fonction des conditions environnementales. Il saurait mieux quand augmenter la luminosité ou la réduire selon les sources de lumière autour de l’utilisateur. Les dalles seraient fournies par Samsung Display et LG Display.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Les modèles iPhone 18 Pro devraient utiliser la puce A20 d’Apple, basée sur le procédé de gravure en 2 nm de TSMC, afin d’améliorer les performances et l’efficacité énergétique. Le passage à une gravure en 2 nm augmente la densité de transistors, ce qui permet d’obtenir davantage de puissance.

La série A20 devrait offrir environ 15 % de performances supplémentaires et une efficacité énergétique améliorée d’environ 30 % par rapport à la série A19 utilisée dans les modèles iPhone 17.

La puce A20 d’Apple serait aussi encapsulée avec la technologie WMCM de TSMC, pour Wafer-Level Multi-Chip Module. Cela suggère qu’au moins certaines puces A20 intégreront la RAM directement sur la même plaquette que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu de la placer à côté de la puce via un interposeur en silicium.

Cette approche pourrait améliorer les performances générales, accélérer les traitements liés à Apple Intelligence et prolonger l’autonomie grâce à une meilleure efficacité énergétique.

Un modem C2 pour remplacer Qualcomm

Apple prévoit d’intégrer son modem C2 de nouvelle génération dans les modèles iPhone 18 Pro, selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Jeff Pu. Cette puce succéderait au modem C1, lancé avec l’iPhone 16e comme premier modem cellulaire conçu en interne par Apple, ainsi qu’au modem C1X de l’iPhone Air, qu’Apple présente comme jusqu’à deux fois plus rapide que le C1.

Le modem C2 devrait apporter des débits plus élevés, une meilleure efficacité énergétique et la prise en charge de la 5G mmWave aux États-Unis, une fonctionnalité absente des modems C1 et C1X.

Cette feuille de route s’inscrit dans la stratégie de long terme d’Apple visant à réduire sa dépendance à Qualcomm, qui fournit actuellement les modems 5G du reste de la gamme iPhone. Apple travaille depuis plusieurs années au développement de ses propres puces cellulaires afin d’obtenir une intégration plus poussée et un meilleur contrôle de la consommation énergétique comme des performances.

Un nouveau capteur photo signé Samsung

Samsung travaillerait sur un nouveau capteur photo empilé à trois couches, destiné à l’iPhone 18. Ce capteur, appelé PD-TR-Logic, intégrerait trois couches de circuits, ce qui permettrait d’améliorer la réactivité de l’appareil photo, de réduire le bruit et d’augmenter la plage dynamique.

La fuite provient d’une source connue sous le nom de Jukanlosreve, qui affirme que le capteur est développé spécifiquement pour la gamme iPhone 2026 d’Apple. Sony est depuis longtemps l’unique fournisseur de capteurs photo d’Apple. L’arrivée de Samsung constituerait donc un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement photo de l’iPhone.

Une ouverture variable façon appareil photo reflex

Apple aurait l’intention d’équiper les modèles iPhone 18 Pro d’un objectif à ouverture variable. Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, la caméra arrière principale (que Apple appelle caméra Fusion de 48 mégapixels) proposerait une ouverture variable sur les deux modèles iPhone 18 Pro. Ce serait une première sur iPhone.

Un système à ouverture variable ajuste physiquement l’ouverture de l’objectif. Il laisse entrer davantage de lumière pour les photos en basse luminosité, ou réduit l’ouverture dans les scènes plus lumineuses afin d’obtenir une plus grande profondeur de champ.

Les caméras principales des iPhone 15 Pro, 16 Pro et 17 Pro utilisent toutes une ouverture fixe de ƒ/1,78, avec un objectif réglé de manière permanente sur son ouverture la plus large. Avec un objectif variable, l’iPhone 18 Pro permettrait aux utilisateurs de modifier manuellement l’ouverture, comme sur un appareil photo reflex.

Cela offrirait plus de contrôle sur la profondeur de champ, avec la possibilité d’obtenir une mise au point plus nette sur les sujets ou un flou d’arrière-plan plus doux. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué en novembre 2024 que les modèles iPhone 18 Pro bénéficieraient de cette fonctionnalité.

Internet 5G par satellite

Selon un rapport de The Information, Apple prévoit d’ajouter dès l’an prochain la prise en charge des réseaux 5G fonctionnant via satellite, plutôt que par des antennes terrestres. Cette avancée permettrait aux futurs iPhone de bénéficier d’une connectivité internet complète par satellite, et non plus seulement de fonctions limitées aux situations d’urgence.

Si Apple respecte son objectif de 2026, les premiers appareils concernés seraient probablement l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone pliable.

Apple collabore avec Globalstar pour les fonctionnalités satellite de l’iPhone, mais il n’existe actuellement aucun service offrant une connexion internet 5G complète par satellite directement sur smartphone. Cela dit, Amazon et Globalstar ont annoncé en avril un accord de fusion définitif prévoyant l’acquisition de l’opérateur satellite par Amazon.

Le réseau de satellites Leo d’Amazon alimentera les fonctionnalités iPhone existantes, avec la possibilité d’une prise en charge de fonctions supplémentaires dans le cadre d’une future mise à niveau de l’infrastructure.

Un bouton Camera Control simplifié

Apple travaillerait à simplifier le design du bouton Camera Control sur les modèles iPhone 18 afin de réduire les coûts. Sur les iPhone 17, ce bouton utilise actuellement à la fois des capteurs capacitifs et des capteurs de pression sous une surface en cristal de saphir.

La couche capacitive détecte les gestes tactiles, tandis que le capteur de pression reconnaît différents niveaux d’appui pour les touchers, pressions et balayages.

Selon le compte Instant Digital sur Weibo, Apple supprimerait la couche de détection capacitive et conserverait uniquement la reconnaissance de pression dans la deuxième génération du bouton, tout en maintenant l’ensemble des fonctions Camera Control sur l’iPhone 18.

Cette simplification ne viserait pas à réduire les fonctionnalités du bouton, mais plutôt à faire baisser les coûts de production. La solution actuelle serait très coûteuse pour Apple et entraînerait aussi des réparations après-vente onéreuses.

Le bouton Camera Control ne devrait pas disparaître prochainement. Apple le considérerait comme une fonctionnalité clé, au point d’avoir volontairement accepté certains compromis d’ingénierie pour s’assurer que le premier iPhone pliable en soit équipé.

De nouveaux coloris en préparation

En février 2026, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu’Apple testait une finition rouge profond pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Des rumeurs autour de finitions violette et marron ont aussi circulé, mais Gurman estime qu’il s’agirait simplement de variantes de cette même idée de rouge.

Depuis, d’autres rumeurs cohérentes évoquent des coloris bleu clair, cerise foncé, gris foncé et argent.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient déjà disponibles en violet intense, mais Apple n’a jamais commercialisé d’iPhone dans une couleur réellement marron. Selon un leaker chinois, les modèles iPhone 18 Pro ne seraient pas proposés en noir cette année.

Si cette rumeur se confirme, ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple abandonnerait ce qui était sans doute l’une des couleurs les plus classiques de la gamme Pro.