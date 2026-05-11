L’iPhone Ultra pliable serait lancé en seulement deux couleurs

Le premier iPhone pliable d’Apple, qui devrait s’appeler iPhone Ultra, semble se diriger vers une sélection de couleurs particulièrement limitée, selon plusieurs leakers. Les sources évoquent seulement deux options, avec une volonté délibérée d’éviter les finitions trop audacieuses ou trop vives pour cet appareil.

En février, le leaker Instant Digital sur Weibo avait partagé plusieurs informations sur le design de l’iPhone pliable. Il décrivait alors l’appareil en seulement deux couleurs, le blanc étant la seule teinte « confirmée » à ce moment-là. Le leaker n’avait pas révélé la seconde option.

Instant Digital est revenu sur son rapport de février plus tôt ce mois-ci, sans modifier ses informations sur les couleurs. L’idée d’une gamme limitée à deux finitions reste donc inchangée.

Un modèle argent et blanc, plus une option indigo

Plus récemment, Macworld a cité une source dans la chaîne d’approvisionnement pour apporter de nouveaux détails sur les couleurs de l’iPhone pliable.

Selon cette source, Apple prévoirait un modèle classique argent et blanc, ainsi qu’une option indigo décrite comme proche de la finition Deep Blue de l’iPhone 17 Pro. La même source affirme que l’appareil proposera moins de choix que les modèles iPhone 18 Pro, sans couleurs vives ou très marquées.

Une stratégie qui rappelle l’iPhone X

Cette approche rappelle celle de l’iPhone X, qui avait lui aussi été lancé avec seulement deux coloris, Argent et Gris sidéral, lors de sa sortie en novembre 2017 à un prix de départ alors record de 999 dollars.

Comme l’iPhone pliable, l’iPhone X représentait un changement générationnel majeur, avec un tout nouveau langage de design. L’iPhone XS lancé l’année suivante avait ensuite ajouté une finition Or à la gamme, ce qui pourrait laisser penser qu’Apple adoptera une stratégie similaire avec l’iPhone Ultra au fil du temps.

Une production limitée pourrait expliquer ce choix

Une offre de couleurs restreinte pourrait aussi être une conséquence pratique des contraintes de production attendues pour l’appareil.

L’analyste Ming-Chi Kuo a averti que les défis liés aux rendements de production et à la montée en cadence initiale pourraient empêcher des livraisons fluides avant 2027. Des pénuries pourraient même durer au moins jusqu’à la fin de l’année 2026.

Kuo a également précisé que le chiffre souvent cité de 15 à 20 millions de commandes d’iPhone pliables refléterait probablement une demande cumulée sur l’ensemble du cycle de vie du produit, soit deux à trois ans, et non uniquement l’année 2026. Les volumes annuels seraient donc modestes.

Moins de couleurs pour réduire la complexité

Développer et produire chaque couleur supplémentaire ajoute de la complexité et des coûts à un processus industriel déjà difficile. Cela implique aussi davantage de références à stocker.

Comme l’appareil devrait de toute façon être disponible en quantités limitées au lancement, Apple aurait peu d’intérêt commercial à élargir sa palette de couleurs dès le départ.

Avec un prix de départ qui devrait, selon Mark Gurman de Bloomberg, franchir le seuil des 2 000 dollars, l’iPhone Ultra ne viserait probablement pas un public dont l’achat serait fortement influencé par un plus grand choix de coloris.

L’iPhone Ultra devrait être annoncé en septembre 2026 aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.