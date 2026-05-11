Les AirPods Pro avec caméras IA atteignent un stade de test avancé

Les prochains AirPods Pro d’Apple équipés de caméras approcheraient de leur version finale et auraient atteint un stade de test avancé, selon Bloomberg. Le design serait presque finalisé, tout comme l’ensemble des fonctionnalités, et le début de la production de masse pourrait intervenir prochainement.

Ces AirPods Pro intégreront des caméras capables de transmettre à Siri des informations visuelles sur l’environnement de l’utilisateur. Chaque AirPod disposerait d’une tige plus longue pour accueillir la caméra, mais le design général resterait proche de celui des AirPods Pro 3.

Des caméras uniquement pensées pour l’IA

Les caméras intégrées aux AirPods ne permettront pas de prendre des photos ou des vidéos. Elles seraient utilisées uniquement à des fins d’intelligence artificielle.

Une petite LED s’allumerait lorsque les AirPods enverraient des informations visuelles à Siri, afin d’indiquer clairement que la fonction est active.

Siri pourrait analyser ce que l’utilisateur regarde

Apple voudrait permettre aux utilisateurs de regarder un objet et de poser des questions à Siri à son sujet. Le fonctionnement serait proche de l’envoi d’images dans les applications de chatbot.

Les caméras pourraient aussi proposer des rappels basés sur des informations visuelles et fournir des indications de navigation plus détaillées, en observant ce qui se trouve autour de l’utilisateur.

Visual Intelligence arriverait aussi dans l’app Appareil photo

L’app Appareil photo d’iOS 27 devrait également recevoir un mode Siri intégrant Visual Intelligence.

Cette fonction permettrait notamment de scanner les étiquettes nutritionnelles présentes sur les emballages alimentaires afin de suivre les calories.

Un lancement lié au nouveau Siri

Apple voulait initialement commencer à vendre les AirPods Pro équipés de caméras au premier semestre 2026. Mais le lancement du produit aurait été retardé, car la nouvelle version plus intelligente de Siri n’est pas encore prête.

Ce nouveau Siri devrait être introduit en septembre avec iOS 27, macOS 27 et iPadOS 27. Les AirPods Pro pourraient donc être lancés dans cette même période.

Apple pourrait toutefois choisir d’attendre si elle n’est pas satisfaite de la qualité des fonctions Visual Intelligence prévues pour Siri.

Un positionnement encore incertain dans la gamme AirPods

La place de ces nouveaux AirPods dans la gamme Apple n’est pas encore claire. Les rumeurs suggèrent qu’Apple ne prévoirait pas de les appeler AirPods Pro 4.

Ils pourraient plutôt être commercialisés sous le nom AirPods Ultra, ou éventuellement comme des AirPods Pro 3 avec caméras.