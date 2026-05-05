L’iPhone 18 à nouveau visé par des rumeurs de régression

L’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e, plus abordable, partageraient certains composants, selon le leaker Fixed Focus Digital. Cette information renforcerait l’idée qu’Apple cherche à réduire l’écart entre les deux appareils.

Dans de nouvelles publications sur Weibo, Fixed Focus Digital affirme que certaines pièces seraient interchangeables entre les deux modèles. Le leaker précise que l’information proviendrait d’une source fiable dans la chaîne de fabrication.

Selon lui, ce chevauchement de composants confirmerait que le rapprochement des caractéristiques entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e est réel et mesurable au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

« Croyez-moi : le modèle iPhone 18 standard a été déclassé et son lancement retardé. Cette décision est définitive et ne changera pas », a-t-il ajouté.

Un lancement décalé au printemps 2027

Les publications suggèrent également que si l’iPhone 18 sort au printemps 2027, plutôt qu’aux côtés des modèles Pro à l’automne, les mois de septembre et octobre deviendraient réellement la « saison des flagships » pour Apple.

Cette période serait alors réservée à l’iPhone 18 Pro, à l’iPhone 18 Pro Max et à l’iPhone Ultra pliable.

Une stratégie de lancement en deux temps, séparant les modèles Pro et standard, est largement évoquée depuis l’année dernière. Ming-Chi Kuo et Nikkei font partie des sources ayant corroboré ce plan.

Des économies sur l’écran et la puce

Cette affirmation sur le partage de composants s’ajoute à une série de rumeurs de régression apparues ces deux dernières semaines.

Le leaker avait d’abord indiqué qu’Apple appliquerait certaines dégradations de fabrication à l’iPhone 18 afin de réduire les coûts. Il a ensuite ajouté que les caractéristiques de l’écran et la puce seraient toutes deux concernées.

Apple pourrait même modifier le nom de la puce A-series utilisée dans l’appareil afin de masquer l’ampleur réelle du changement. Les tests EVT, pour Engineering Validation Testing, de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e auraient lieu simultanément en juin, ce qui correspond à l’idée d’un fort chevauchement technique entre les deux modèles.

Des différences qui pourraient se réduire avec l’iPhone 18e

Aujourd’hui, l’iPhone 17 et l’iPhone 17e restent deux appareils sensiblement différents. Le modèle standard dispose d’un écran de 6,3 pouces avec ProMotion et jusqu’à 3 000 nits de luminosité maximale en extérieur, de la Dynamic Island, d’un GPU à cinq cœurs, d’un appareil photo ultra grand-angle et d’une autonomie nettement supérieure.

L’iPhone 17e, lui, propose un écran plus petit de 6,1 pouces, une encoche au lieu de la Dynamic Island, aucune compatibilité ProMotion, un GPU à quatre cœurs et aucun ultra grand-angle.

Si Apple partage désormais des composants entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, tout en réduisant les caractéristiques de l’écran et de la puce du modèle standard, une grande partie de ces différences pourrait se réduire ou disparaître entièrement avec la prochaine génération.

Trois modèles attendus au printemps

L’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 devraient tous être lancés au printemps 2027.

L’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra seraient, eux, attendus pour une annonce à l’automne.