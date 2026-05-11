iOS 26.5 & iPadOS 26.5 disponibles : RCS chiffré de bout en bout et des nouveautés dans Plans

Apple a publié aujourd’hui iOS 26.5 et iPadOS 26.5, les dernières mises à jour des systèmes d’exploitation iOS 26 et iPadOS 26. Ces nouvelles versions arrivent près de deux mois après la sortie d’iOS 26.4 et d’iPadOS 26.4.

Les nouveaux logiciels peuvent être téléchargés sur les iPhone et iPad compatibles en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Apple a également publié iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9 et iPadOS 17.7.11 pour les anciens appareils qui ne peuvent pas installer iOS 26 et iPadOS 26.

Le RCS devient chiffré de bout en bout

iOS 26.5 introduit le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS échangés entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Le chiffrement de bout en bout du RCS nécessite que les deux participants à la conversation disposent d’un opérateur compatible avec cette fonction. Les opérateurs déploieront cette prise en charge progressivement.

Les messages RCS chiffrés affichent un petit symbole de cadenas et bénéficient de protections équivalentes au chiffrement de bout en bout d’iMessage.

Apple Plans prépare l’arrivée des publicités

Dans l’app Plans, une nouvelle section Lieux suggérés affiche des recommandations basées sur la localisation et les recherches récentes.

Apple Plans doit accueillir des publicités cet été, et iOS 26.5 ainsi qu’iPadOS 26.5 posent les bases de cette nouveauté.

Un nouveau fond d’écran Pride Luminance

Apple a ajouté un nouveau fond d’écran Pride Luminance, assorti au cadran Pride Luminance de l’Apple Watch et au bracelet Apple Watch Pride.

Les nouveautés sont globalement les mêmes sur iPad.

Les notes de version d’Apple

Voici les notes de version d’Apple pour cette mise à jour : « Cette mise à jour inclut les améliorations suivantes : messagerie RCS chiffrée de bout en bout (bêta) dans Messages, disponible auprès des opérateurs compatibles et déployée progressivement ; fond d’écran Pride Luminance, qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs, disponible au téléchargement ; Lieux suggérés dans Plans, qui affiche des recommandations basées sur ce qui est tendance à proximité et sur vos recherches récentes. »

Apple précise que certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les modèles d’iPhone. Comme toute mise à jour logicielle, iOS 26.5 peut aussi ajouter des fonctions et améliorations susceptibles d’avoir un impact sur les performances ou l’autonomie.

iOS 26.5 et iPadOS 26.5 pourraient faire partie des dernières mises à jour d’iOS 26 et d’iPadOS 26 à apporter de nouvelles fonctions. Apple se concentre désormais sur iOS 27 et iPadOS 27, qui seront présentés lors de la WWDC le mois prochain.