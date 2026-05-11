Apple plancherait sur un tout nouveau wearable de la taille d’un AirTag avec intégration à l’iPhone

Apple continue de travailler sur un pendentif avec caméras qui pourrait sortir dès l’année prochaine, selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Dans un rapport publié aujourd’hui, Gurman indique que le développement de ce tout nouvel accessoire portable est moins avancé que celui des AirPods avec caméras, qui auraient atteint un stade de test avancé.

Apple continuerait aussi de travailler sur des lunettes connectées, selon le même rapport.

Un pendentif inspiré du Humane AI Pin

Comme le rapport se concentrait surtout sur les AirPods équipés de caméras, aucun détail supplémentaire n’a été donné sur le pendentif ou les lunettes connectées. Gurman a toutefois déjà partagé plusieurs informations sur ces deux produits dans ses précédents rapports.

Il avait auparavant décrit ce pendentif comme un accessoire de la taille d’un AirTag, qui rappellerait le Humane AI Pin, un produit qui n’a pas rencontré le succès attendu. Mais contrairement à ce dernier, l’appareil d’Apple serait un accessoire pour iPhone plutôt qu’un produit autonome.

Une caméra toujours active et Siri au centre de l’expérience

Selon le rapport, le pendentif intégrerait une caméra always-on et un microphone pour les commandes vocales Siri. En revanche, il ne disposerait ni d’écran ni de projecteur laser.

L’accessoire aurait sa propre puce, mais ses performances seraient limitées. Il s’appuierait donc fortement sur un iPhone associé pour assurer le traitement des données.

Apple discuterait encore de l’ajout ou non d’un haut-parleur à l’accessoire.

Un accessoire à porter sur les vêtements ou autour du cou

Le pendentif pourrait se fixer aux vêtements grâce à un clip. Il serait aussi possible d’insérer un cordon ou une chaîne dans un trou de l’appareil afin de le porter comme un collier.

En janvier, Wayne Ma et Qianer Liu de The Information avaient été les premiers à évoquer le projet de pin IA ou de pendentif d’Apple, qui resterait encore à un stade précoce de développement en interne.

Selon les deux rapports, l’appareil pourrait être lancé dès 2027, mais le projet pourrait encore être annulé.

Ce pendentif fonctionnerait probablement avec certaines des nouvelles fonctions Siri prévues dans iOS 27.

Des lunettes connectées prévues après les AirPods avec caméras

Concernant les lunettes connectées, Gurman affirme qu’Apple prévoit de les dévoiler fin 2026 ou début 2027. Leur sortie commerciale n’interviendrait toutefois pas avant l’année prochaine, quelle que soit la date de présentation.

Comme les Ray-Ban Meta, les lunettes d’Apple auraient des caméras intégrées permettant de capturer des photos et des vidéos. Gurman s’attend aussi à la présence de haut-parleurs et de microphones pour la musique, les appels téléphoniques et les notifications annoncées par Siri.

Apple se concentrerait sur une intégration étroite avec l’iPhone et sur une qualité de fabrication premium.

Une forte intégration avec Siri et Apple Intelligence

Gurman n’a pas donné beaucoup de détails sur l’intégration avec l’iPhone. Il s’attend toutefois à ce que les caméras des lunettes puissent transmettre des données à Siri et Apple Intelligence.

Cela pourrait permettre d’améliorer certaines fonctions, comme les indications de navigation à pied étape par étape.

Plusieurs designs seraient testés par Apple

Concernant la qualité de fabrication, Apple concevrait ses propres montures en plastique. L’entreprise testerait au moins quatre designs potentiels : une grande monture rectangulaire proche des Ray-Ban Wayfarer, un design rectangulaire plus fin similaire aux lunettes portées par Tim Cook, de grandes montures ovales ou circulaires, et des montures ovales ou circulaires plus petites.

Apple explorerait aussi plusieurs options de couleurs, dont le noir, le bleu océan et le brun clair. Les lunettes pourraient intégrer des lentilles de caméra ovales orientées verticalement.

Meta utilise des montures Ray-Ban, la marque populaire détenue par l’entreprise italienne EssilorLuxottica. Google et Samsung travailleraient de leur côté sur des lunettes connectées en partenariat avec l’entreprise américaine Warby Parker.

Contrairement à la dernière génération de Ray-Ban Meta, Gurman ne s’attend pas à ce que les premières lunettes connectées d’Apple soient équipées d’un écran de réalité augmentée intégré dans les verres.