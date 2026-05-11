Apple travaillerait sur un « iPhone spatial » avec écran holographique

Samsung développerait un écran holographique pour smartphone qui pourrait être utilisé dans un supposé iPhone spatial.

L’information vient du leaker Schrödinger sur X, qui a partagé des captures d’écran de messages échangés avec une source anonyme présentée comme familière du projet. Des discussions autour d’un « iPhone spatial » auraient été entendues dans la chaîne d’approvisionnement, même si aucun détail crédible n’a encore émergé à son sujet.

Comme Apple ne fabrique pas ses propres écrans, un tel appareil dépendrait probablement de fournisseurs comme Samsung, qui fournit déjà des dalles OLED pour la gamme iPhone.

Un écran holographique très différent des anciens écrans 3D

Nom de code : MH1 ou H1. L’écran évoqué par la rumeur se distinguerait des anciens écrans 3D sans lunettes en combinant un suivi avancé des yeux avec une technologie de guidage diffractif de la lumière.

Cette technique utilise des structures microscopiques intégrées dans la couche d’affichage pour courber et rediriger la lumière vers les yeux de l’utilisateur avec des angles précis. L’objectif serait de créer une perception de profondeur sans avoir besoin de lunettes supplémentaires.

L’écran intégrerait aussi une couche holographique nanostructurée directement dans l’empilement AMOLED. Elle permettrait de générer des effets de profondeur spatiale semblant flotter au-dessus de la surface en verre.

Un algorithme breveté permettrait apparemment aux utilisateurs d’incliner l’appareil pour voir autour des objets dans une vidéo. Le leaker décrit cette fonction comme une « rotation à 360 degrés », avec un concept similaire aux écrans spatiaux de 85 pouces déjà proposés par Samsung, mais adapté à un usage sur smartphone.

Samsung travaille depuis plusieurs années sur l’holographie

Le Samsung Advanced Institute of Technology, aussi appelé SAIT, publie des travaux universitaires sur l’holographie en panneau fin depuis 2020. Cette année-là, l’institut avait publié un article dans Nature Communications détaillant une unité de rétroéclairage directionnel capable d’augmenter les angles de vision pour la vidéo holographique de 30 fois par rapport aux conceptions classiques.

Cet élément constitue l’un des principaux obstacles à lever pour rendre cette technologie viable dans un appareil portable fin. Le prototype décrit à l’époque mesurait environ 1 cm d’épaisseur et pouvait afficher de la vidéo holographique 4K à 30 images par seconde.

Une image 4K classique sans perte de qualité

L’écran H1 conserverait aussi une résolution 4K complète pour les usages 2D classiques. La couche de profondeur holographique ne s’activerait que pour certains contenus spécifiques.

Le leaker parle d’une technologie « Zero Clarity Loss », c’est-à-dire sans perte de netteté, afin d’éviter le compromis de qualité d’image associé aux anciens écrans 3D à lentilles lenticulaires.

Dans une publication suivante, Schrödinger a précisé que le projet MH1 restait en phase 1 de recherche et développement. Le leaker évoque un calendrier approximatif autour de 2030 pour l’arrivée plus large de smartphones holographiques.

Apple serait aussi évoquée dans la chaîne d’approvisionnement

Les publications indiquent également que Samsung ne serait pas seule à vouloir commercialiser un smartphone holographique. Elles mentionnent des rumeurs de chaîne d’approvisionnement autour d’un « iPhone spatial » circulant parmi les fournisseurs de composants.

L’avantage de Samsung viendrait apparemment de son avance industrielle. Les recherches publiées par SAIT serviraient de base au projet H1, qui chercherait à transformer ces travaux en produit commercialisable.

Apple s’intéresse depuis longtemps aux écrans 3D sans lunettes

L’intérêt d’Apple pour les technologies d’affichage holographique et 3D sans lunettes remonte à près de vingt ans. En 2008, Apple avait déposé une demande de brevet pour un écran autostéréoscopique sans lunettes capable de suivre la position de l’utilisateur afin de fournir une image 3D personnalisée.

Apple affirmait alors que le système pouvait prendre en charge plusieurs spectateurs simultanément. En 2014, des rumeurs indiquaient déjà qu’Apple développait un écran iPhone 3D sans lunettes. La même année, l’office américain des brevets accordait à Apple un brevet pour un « dispositif d’affichage holographique interactif », utilisant des faisceaux laser, des microlentilles et des capteurs pour produire des images tridimensionnelles sur une dalle tactile.

Bien sûr, aucun de ces travaux n’a débouché jusqu’ici sur un iPhone doté d’un écran holographique. Mais John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering chez Apple et futur PDG de l’entreprise, a déclaré le mois dernier que la fusion du monde numérique et du monde physique était une « inévitabilité », en décrivant l’informatique spatiale comme encore à ses débuts.

Une source récente, mais déjà remarquée

Schrödinger est un compte relativement récent, avec un historique limité mais pas négligeable concernant le matériel Samsung. Le leaker a déjà partagé par le passé ce qui semble être des documents internes et des prototypes.

Certaines de ses prédictions se sont vérifiées. En novembre 2025, Schrödinger affirmait avoir pu prendre en main un prototype de Galaxy S26 Plus, révélant correctement sa puce Exynos 2600, ses 12 Go de RAM et son logiciel One UI 8.5. Ces éléments ont ensuite été confirmés lors du lancement de l’appareil en février.

Le compte a également correctement révélé certains détails matériels, comme la charge filaire 60 W et la charge sans fil 25 W du Galaxy S26 Ultra avant son annonce.