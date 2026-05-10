iOS 27 permettra de créer des cartes personnalisées dans Wallet

En avril, une nouvelle option permettant d’ajouter ses propres cartes dans l’app Wallet avait été repérée dans iOS 27. Bloomberg partage désormais des informations supplémentaires sur cette nouveauté.

À l’époque, il était indiqué qu’Apple travaillait sur une fonction permettant aux utilisateurs de générer des passes numériques à partir de scans d’éléments comme des billets de cinéma, des billets de concert ou des cartes d’abonnement à une salle de sport.

Une nouvelle option « créer un pass »

Cette option s’appellera « Create a Pass », soit « créer un pass ». Elle permettra de faire le lien entre l’app Wallet et les cartes ou billets qui ne sont pas compatibles avec elle.

Les utilisateurs pourront appuyer sur le bouton « + » dans l’app Wallet, puis scanner le QR code présent sur un pass ou un billet lorsqu’il existe.

S’il n’y a pas de QR code disponible, une option permettra de créer un pass personnalisé.

Des billets, abonnements et cartes cadeaux dans Wallet

Le texte présent dans l’app suggère que cette fonction pourra être utilisée pour les billets, les abonnements, les cartes cadeaux et d’autres types de passes.

Trois types de passes seraient proposés, chacun avec une couleur différente. Apple utiliserait le violet pour les événements, le bleu pour les abonnements et l’orange pour les autres types de passes.

Les utilisateurs pourront personnaliser les images, les couleurs, le style et le texte des passes numériques.

Une nouveauté attendue avec iOS 27

Cette nouvelle option Wallet fait partie des nombreuses fonctions attendues avec iOS 27, qui sera présenté lors de l’événement WWDC d’Apple en juin.