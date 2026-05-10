Google affirme que les Pixel n’adopteront pas le design Liquid Glass d’Apple

Le système d’exploitation Android des smartphones Pixel ne va pas s’inspirer d’Apple ni adopter une esthétique Liquid Glass, a récemment déclaré Sameer Samat, président d’Android chez Google, selon 9to5Google.

En réponse à une maquette publiée sur les réseaux sociaux montrant un appareil Android avec un design Liquid Glass, Samat a répondu : « Ça n’arrivera pas ! Vous êtes vraiment fous. »

Un teaser Android qui a semé le doute

La maquette faisait suite à une vidéo teaser de The Android Show: I/O, dans laquelle la mascotte Android tirait sur un interrupteur et devenait translucide. Ce teaser a conduit certains utilisateurs Android à penser que Google allait adopter un design proche de celui d’iOS.

Les appareils Pixel de Google utilisent Android, mais Google permet aussi à d’autres fabricants de smartphones d’exploiter son système d’exploitation. Des marques comme Oppo et Xiaomi proposent des variantes d’Android qui ont été mises à jour avec des ressemblances avec le Liquid Glass d’Apple, et même Samsung a repris certains éléments de design d’Apple.

Apple a unifié ses plateformes avec Liquid Glass

Apple a introduit le design Liquid Glass dans iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26, avec une approche unifiée sur toutes ses plateformes logicielles.

Ce nouveau design représente un changement majeur pour les utilisateurs Apple, même s’il ne fait pas l’unanimité.

Google resterait fidèle à Material Design

Google utilise son langage Material Design depuis 2014, même s’il a été mis à jour plusieurs fois depuis. En 2025, l’entreprise a introduit Material 3 Expressive, avec des animations plus naturelles et plus souples, ainsi que des thèmes de couleurs dynamiques.

Même si Samat affirme que Google n’adoptera pas Liquid Glass, certaines rumeurs indiquent que l’entreprise pourrait tout de même intégrer davantage de transparence. Android 17 pourrait ainsi ajouter plus de flou, avec une apparence plus plate et proche du verre dépoli.

Google en dira davantage sur Android 17 le 12 mai.