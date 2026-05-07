Voici pourquoi Apple retarderait l’iPhone 18, selon un leaker

Apple aurait volontairement choisi de retarder l’iPhone 18 standard dans le cadre d’une stratégie commerciale délibérée, selon le leaker Fixed Focus Digital. Cette décision permettrait à l’entreprise de prolonger la fenêtre de ventes de l’iPhone 17, tout en réduisant ses coûts de production et en améliorant sa position face aux concurrents Android.

Dans deux nouvelles publications sur Weibo, Fixed Focus Digital affirme qu’une régression du modèle iPhone 18 standard était largement inévitable en raison de pénuries mondiales dans la chaîne d’approvisionnement.

Apple aurait donc choisi de repousser l’appareil plutôt que de le lancer dans la précipitation.

L’iPhone 17 profiterait d’un cycle de vente prolongé

En prolongeant le cycle de production de l’iPhone 17 et en lançant une montée en cadence industrielle à grande échelle, Apple utiliserait ce délai supplémentaire pour permettre à l’iPhone 17 de consolider ses parts de marché sur le segment grand public avant l’arrivée de son successeur moins ambitieux.

Selon le leaker, Apple chercherait à disposer d’un stock suffisant d’iPhone 17 pour participer à l’événement commercial chinois Double 11 plus tard cette année.

Double 11, aussi appelé Singles’ Day, est l’un des plus grands événements annuels de vente au détail au monde. Il représente aussi un terrain de bataille majeur pour les parts de marché des smartphones en Chine.

Une stratégie pour mieux absorber un iPhone 18 moins ambitieux

Le leaker décrit cette approche comme un « mécanisme d’ajustement de marché remarquablement intelligent ».

Selon lui, la commercialisation d’un iPhone 18 aux caractéristiques revues à la baisse serait plus facile à faire accepter s’il arrive environ 18 mois après l’iPhone 17. À ce moment-là, la génération précédente aurait déjà dominé le segment grand public pendant une période prolongée.

Fixed Focus Digital estime que cette stratégie permettrait à Apple de réduire ses coûts de production tout en renforçant ses parts de marché face aux fabricants Android.

Des rumeurs de régression de plus en plus nombreuses

Ces publications ajoutent une dimension stratégique à une série de rumeurs récentes autour de l’iPhone 18.

Le leaker avait d’abord affirmé qu’Apple appliquerait certaines dégradations de fabrication à l’iPhone 18 pour réduire les coûts. Il avait ensuite ajouté que les caractéristiques de l’écran et la puce seraient concernées.

Apple pourrait même modifier le nom de la puce A-series utilisée dans l’appareil afin de masquer l’ampleur réelle du changement. Les tests EVT, pour Engineering Validation Testing, de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e auraient lieu simultanément en juin, ce qui correspond à l’idée d’un important chevauchement technique entre les deux modèles.

Un rapprochement entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e

Plus récemment, le leaker a affirmé que certaines pièces seraient interchangeables entre l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, plus abordable.

Cela indiquerait qu’une convergence des caractéristiques entre les deux appareils serait réelle et mesurable au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

« Croyez-moi : le modèle iPhone 18 standard a été déclassé et son lancement retardé. Cette décision est définitive et ne changera pas », a-t-il ajouté.

Un lancement en deux temps pour la gamme iPhone 18

L’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 devraient tous être lancés au printemps 2027.

Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable seraient attendus à l’automne 2026. Cette stratégie de lancement en deux temps, séparant les modèles Pro et standard, est largement évoquée depuis l’année dernière, avec Ming-Chi Kuo et Nikkei parmi les sources ayant corroboré ce plan.