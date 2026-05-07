OpenAI accélérerait son téléphone IA pour un lancement en 2027

OpenAI accélérerait le développement de son premier AI agent phone, avec un objectif de production de masse dès le premier semestre de l’année prochaine, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

À la fin du mois dernier, Kuo avait révélé qu’OpenAI travaillait sur un smartphone, contredisant de précédents rapports selon lesquels l’entreprise ne prévoyait pas d’entrer sur le marché mobile. Il affirmait alors que MediaTek et Qualcomm avaient été choisis comme partenaires pour les puces, tandis que Luxshare Precision Industry serait le partenaire exclusif pour la fabrication, avec une production de masse prévue en 2028.

OpenAI viserait désormais le premier semestre 2027

Les raisons de ce nouvel objectif de production au premier semestre 2027 seraient liées à plusieurs facteurs. OpenAI préparerait notamment son introduction en bourse, et un produit matériel convaincant pourrait renforcer son discours auprès des investisseurs si l’entreprise devenait cotée.

La concurrence s’intensifierait aussi autour des téléphones à agents IA, ce qui pousserait OpenAI à accélérer son calendrier.

Selon Kuo, MediaTek semble désormais mieux placée pour devenir l’unique fournisseur du processeur. L’appareil utiliserait une version personnalisée du Dimensity 9600, qui serait fabriquée avec le procédé N2P de TSMC au second semestre 2026.

Un capteur d’image au cœur de l’expérience IA

La principale caractéristique mise en avant par l’appareil serait son processeur de signal d’image. Celui-ci intégrerait un pipeline HDR amélioré afin de renforcer la perception du monde réel, autrement dit ce que l’IA « perçoit » à travers la caméra.

Le téléphone utiliserait aussi deux processeurs IA pour gérer différentes tâches en parallèle, par exemple la vision et le langage simultanément. Il intégrerait également de la mémoire et du stockage rapides, ainsi que des fonctions de sécurité destinées à isoler les processus.

« Si le développement reste sur la bonne voie, les livraisons cumulées en 2027 et 2028 pourraient atteindre environ 30 millions d’unités », affirme Kuo.

Un contrôle complet du matériel et du logiciel

Kuo estime que le contrôle total du système d’exploitation et du matériel est la seule manière pour OpenAI de proposer un service complet d’agents IA.

Selon lui, les agents IA transformeront la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone. L’expérience passerait d’une logique d’ouverture d’applications individuelles à l’accomplissement de tâches dans une interface fluide, continue et consciente du contexte.

Un positionnement encore flou face au projet de Jony Ive

La place de ce téléphone dans la stratégie matérielle imaginée avec Jony Ive reste difficile à cerner. Peu après le rachat de la startup io Products de Jony Ive en mai 2025, OpenAI avait multiplié les prises de parole pour promouvoir le premier produit à venir de l’ancien designer d’Apple.

L’appareil avait été présenté comme un « troisième appareil central » après le MacBook Pro et l’iPhone. Selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, il s’agirait de « la pièce de technologie la plus cool que le monde ait jamais vue ».

Un point était toutefois essentiel : cet appareil n’aurait pas d’écran. Les téléphones ont des écrans, et Jony Ive comme Sam Altman veulent justement éloigner les utilisateurs de cette dépendance.

Un calendrier matériel déjà repoussé

L’objectif initial était de lancer cet appareil plus tard cette année, mais en novembre, cette feuille de route aurait été repoussée à « moins de deux ans ». Aux dernières nouvelles, le premier appareil OpenAI conçu avec Jony Ive serait une enceinte intelligente avec caméra, attendue début 2027.

D’autres produits OpenAI seraient également en développement, notamment des lunettes connectées, une lampe intelligente et potentiellement des écouteurs. Leur calendrier serait toutefois plus lointain.

Si ces appareils finissent par arriver sur le marché, OpenAI deviendra un concurrent matériel direct de plusieurs gammes Apple. Apple travaillerait elle aussi sur des lunettes connectées, des AirPods avec caméras, un pendentif IA et un hub domestique intelligent doté de capacités Siri améliorées.