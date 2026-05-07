iOS 26.5 ajoute trois nouvelles fonctions à l’iPhone, selon Apple

iOS 26.5 inclut trois nouvelles fonctions pour l’iPhone, selon les notes de version d’Apple. La mise à jour devrait être publiée la semaine prochaine.

Comme cela avait été découvert pendant la phase de bêta, iOS 26.5 active le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre les appareils iOS et Android. Apple indique que cette amélioration de sécurité est limitée aux opérateurs compatibles dans le monde et continuera d’être déployée progressivement.

Le RCS devient plus sécurisé entre iPhone et Android

Le chiffrement de bout en bout du RCS est une couche de sécurité qui garantit que les messages envoyés entre appareils iOS et Android compatibles sont chiffrés. Ils ne peuvent donc pas être interceptés et lus par Apple ou par un tiers pendant leur transmission.

Il faut toutefois garder à l’esprit que les SMS envoyés via l’ancien standard SMS ne bénéficient toujours pas du chiffrement de bout en bout.

Les conversations iMessage avec bulles bleues sont déjà chiffrées de bout en bout depuis iOS 5.

Apple Plans accueille les lieux suggérés

La deuxième nouveauté d’iOS 26.5 est l’arrivée des Lieux suggérés dans Apple Plans. Cette section de l’application propose des recommandations basées sur votre localisation et vos recherches récentes.

Elle commencera aussi à afficher des publicités aux États-Unis et au Canada plus tard cette année.

Comme les publicités déjà visibles dans les résultats de recherche de l’App Store sur iPhone et iPad, les publicités dans Apple Plans porteront la mention Annonce. Apple promet également de solides protections en matière de confidentialité.

Par exemple, Apple affirme que la position d’un utilisateur, ainsi que les publicités qu’il voit et avec lesquelles il interagit dans Apple Plans, ne sont pas associées à son compte Apple.

Un nouveau fond d’écran Pride Luminance

Troisième nouveauté : un nouveau fond d’écran Pride Luminance, qui « réfracte dynamiquement un spectre de couleurs », est disponible au téléchargement sur les iPhone et iPad équipés d’iOS 26.5 ou d’iPadOS 26.5.

Lancé avec un nouveau bracelet Pride Edition Sport Loop et un cadran Pride Luminance pour l’Apple Watch, ce fond d’écran célèbre selon Apple les communautés LGBTQ+ dans le monde entier.

Les notes de version complètes d’Apple

Voici les notes de version complètes d’Apple pour iOS 26.5 : « Cette mise à jour inclut les améliorations suivantes : messagerie RCS chiffrée de bout en bout (bêta) dans Messages, disponible auprès des opérateurs compatibles et déployée progressivement ; fond d’écran Pride Luminance, qui réfracte dynamiquement un spectre de couleurs, disponible au téléchargement ; Lieux suggérés dans Plans, qui affiche des recommandations basées sur ce qui est tendance à proximité et sur vos recherches récentes. »

Étant donné que la Release Candidate d’iOS 26.5 a été publiée cette semaine, Apple devrait probablement rendre la mise à jour disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine.